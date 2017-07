Essen angebrannt: Feuerwehr rettete Mann

Weil sein Essen angebrannt ist, ist gestern Abend ein Mann in Meidling von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet worden. Passanten sahen den starken Rauch, die Feuerwehr brachte den bewusstlosen Mann ins Freie.

Fußgänger hatten den Rauch gegen 21.00 Uhr bei einem Fenster in der Albrechtsbergergasse bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehrleute öffneten die Wohnung und fanden den 64-Jährigen am Boden liegend, hieß es in einer Aussendung. Der Mann wurde ins Freie gebracht und bis zum Eintreffen der Rettung mit Sauerstoff versorgt. Der Bewohner kam noch an Ort und Stelle zu sich. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, erläuterte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

Angebranntes Essen vom Herd entfernt

Die Feuerwehr entfernte das angebrannte Essen vom Herd und löschte den Brand. Anschließend wurde die verrauchte Wohnung gelüftet. Der Einsatz war für die 21 Feuerwehrleute nach etwa einer halben Stunde beendet. Ob der Mann bereits vor der Rauchgasvergiftung bewusstlos war oder vielleicht beim Kochen eingeschlafen ist, ist ungeklärt.