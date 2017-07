Fenstersturz: Bub weiter in Lebensgefahr

Der zweijährige Bub, der am Freitag in Meidling aus dem Fenster gestürzt ist, schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Er liegt mit schwersten Verletzungen auf der Intensivstation im Wiener Allgemeinen Krankenhaus.

Der kleine Bub war am Gertrude-Wondrack-Platz aus einem Fenster im vierten Stock rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und auf ein Vordach im ersten Stock geprallt. Die 22-jährige Mutter war kurz aus dem Zimmer gegangen, um ein Glas Wasser für den Buben zu holen. Ihr Sohn spielte am Kinderbett, kletterte schließlich aufs Fensterbrett und stürzte in die Tiefe - mehr dazu in Zweijähriger stürzte aus viertem Stock.

Geburt auf der Flucht aus Syrien

Ein Mitarbeiter eines nebenan gelegenen Pflegewohnheims leistete erste Hilfe bis die Rettung eintraf. Per Hubschrauber wurde der Zweijährige ins Spital gebracht. Er schwebt laut einer Sprecherin des AKH immer noch in Lebensgefahr. Die Mutter befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls alleine mit ihren Kindern in der Wohnung. Ob sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt hat, ermittelt derzeit die Polizei. Das Kind der syrischen Familie soll während der Flucht aus dem Kriegsgebiet auf die Welt gekommen sein.

Im Juli hat es bereits einen Fenstersturz eines Kleinkinds in Wien gegeben, damals bremste ein Sonnenschirm den Fall des 22 Monate alten Bubs - mehr dazu in Sonnenschirm bremst Fenstersturz.