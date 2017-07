Rettungsdienste beraten Kampfmaßnahmen

400 Mitarbeiter der diversen Wiener Rettungsdienste beraten heute über etwaige Protestmaßnahmen. Denn immer mehr Krankentransporte werden an private Anbieter vergeben, die Organisationen fürchten nun um ihr Personal.

Der Sparkurs würde den qualifizierten Krankentransport gefährden, warnt die Gewerkschaft vida. In der knapp zweistündigen Versammlung im Wilhelmine-Moik-Saal der ÖGB-Zentrale in der Leopoldstadt soll unter anderem über Protestmaßnahmen abgestimmt werden. Das Ergebnis sei offen, so Helmut Gruber von vida. Es könne reichen von „okay, wir nehmen es mit Bedauern zur Kenntnis und weinen jetzt bis hin zu den schärfsten Kampfmaßnahmen, die zur Verfügung stehen“. Auch ein Streik sei also nicht auszuschließen.

APA/Barbara Gindl

Erwartet werden ab 19.00 Uhr 400 Mitarbeiter in Uniform, sagte Richard Kocica, Landesgeschäftsführer von vida. „Die Gewerkschaft informiert über den Ist-Stand, damit Gerüchte und Ängste ein bisschen genommen werden“, sagte Kocica. Es gehe darum, auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen und die Verantwortlichen an einen Tisch zu bringen, um Lösungen zu erarbeiten und ein Finanzierungsmodell zu finden.

Bereits Einsparungen beim Roten Kreuz

„Angesichts der jüngsten Kündigungswelle beim Roten Kreuz in Wien sowie des Kaputtsparens bei sämtlichen anderen Blaulichtorganisationen können und wollen wir nicht mehr tatenlos zusehen“, so Gruber. Bei vielen Rettungsdiensten gab es in den vergangenen Jahren bereits Einsparungen. Beim Roten Kreuz werden mit August 35 Sanitäter gekündigt, also ein Viertel der Belegschaft - mehr dazu in Rotes Kreuz: 35 Sanitäter vor Kündigung.

Die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) reagierte bereits vor einigen Wochen auf einen Beschwerdebrief der vier großen Rettungsdienste Johanniter, Malteser, Samariter und Rotes Kreuz. Zusammen mit der Gewerkschaft soll die Zukunft der Wiener Rettung an einem runden Tisch diskutiert werden - mehr dazu in Runder Tisch soll Rettung retten.

Pilz will Gesundheitshotline ausdehnen

Die Patientenanwältin Sigrid Pilz begrüßte per Aussendung die laufende Debatte. Sie will bereits im Vorfeld verhindern, dass Patienten von der Rettung unnötig ins Krankenhaus gebracht werden: „Wir wissen, dass mehr als 60 Prozent der Patienten, die mit einem Rettungsauto in eine Akutambulanz gebracht werden, ohne Krankenhausaufnahme wieder nach Hause entlassen werden können. Mit einer zielgerichteten Zuweisung könnten diese unnötigen Transporte und der damit verbundene massive Stress für die Patienten vermieden werden.“

Daher will sie die Gesundheitshotline TEWEB, bei der Gesundheitspersonal im Vorfeld die Dringlichkeit und die Behandlung des Notfalls einschätzt, auf alle Akut- und Rettungsdienste ausdehnen - „egal ob es sich um Blaulichtorganisationen oder den Ärztefunkdienst handelt“.

