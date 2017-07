Laser blendete Polizeihubschrauber

In der Nacht auf Dienstag hat ein 31-Jähriger in Wien-Brigittenau die Besatzung eines Polizeihelikopters mit einem starken Laserpointer geblendet. Der Täter konnte von der WEGA gefasst werden.

Die Hubschrauber-Crew machte den Mann aus der Luft ausfindig und behielt ihn im Auge. Am Boden angeforderte WEGA-Beamte fassten den Täter. Er wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt angezeigt. Den Laserpointer hatte der Mann noch bei sich. Da sich der Mann auffällig verhielt, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser wies ihn in eine psychiatrische Anstalt ein.

Laserpointer vereitelte Festnahme

Es war nicht das erste Mal, dass ein Polizeihubschrauber Wien von einem Laserpointer geblendet wurde. Im vergangenen Dezember ist dadurch die Festnahme von Einbrechern in Döbling vereitelt worden. Der Pilot eines Polizeihubschraubers wurde geblendet und musste die Fahndung abbrechen.

Ein 15-Jähriger wurde damals angezeigt - mehr dazu in Polizeihubschrauber mit Laserpointer geblendet. Beim Prozess im März wurde mit dem Jugendlichen eine Diversion in Höhe von 100 Sozialstunden vereinbart. Als Motiv gab er „Langeweile“ an - mehr dazu in Diversion für 16-jährigen Laser-Blender.