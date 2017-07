Popfest: Kühler Auftakt mit Mono & Nikitaman

Ab Donnerstag geht am Karlsplatz wieder das Popfest über die Bühne. Den Auftakt machen Mono & Nikitaman. Die Besucher der mittlerweile achten Auflage des Open-Air-Festivals erwartet zum Auftakt kühles, aber trockenes Wetter.

Einheizen sollen dem Publikum am Eröffnungsabend der Salzburger Rapper mit Band Scheibsta & die Buben und die Newcomerband Salute. Hauptact auf der Seebühne, der Stage am Teich vor der Karlskirche, ist das deutschsprachige Reggae/Dancehall-Duo Mono & Nikitaman. Während es tagsüber noch regnen kann, dürfte der Abend trocken bleiben. Gewittergefahr besteht für Wien laut ZAMG an keinem Tag.

APA/Hans Klaus Techt

Nino aus Wien als Hauptact am Freitag

Wärmer und sonniger wird es am Freitag - vorausgesagt sind Temperaturen bis 26 Grad. Am zweiten Popfestabend steht auf der Seebühne die Mundart im Mittelpunkt - Hauptact ist der Nino aus Wien, außerdem treten unter anderem die Formation Bluatschink aus dem Tiroler Lechtal und die Linzer 80er-Jahre-Pop-/Rock-Band Flut auf - mehr dazu in Was man am Popfest nicht verpassen sollte (fm4.ORF.at).

Das Wochenende dürfte dann perfektes Freiluftwetter bieten. Am Samstag sind Höchsttemperaturen von 29 Grad vorausgesagt. Dazu geht es rockig zu: die Rockformationen Mother’s Cake und Kaiser Franz Josef spielen auf der Seebühne. Den Open-Air-Schlusspunkt am Samstag macht die Popsängerin Ankathie Koi.

Kuppelsaal als neue Popfest-Location

Zum Abschluss am Sonntag, an dem aus heutiger Sicht heißesten Tag mit Höchsttemperaturen um die 30 Grad, übersiedelt das Festival in die barocke Karlskirche. Spielen werden unter anderem Theremin-Virtuosin Pamelia Stickney und die Sängerin und Komponistin Maja Osojnik. Für das bunt gemischte Line-up der heurigen Ausgabe des Gratisfestivals sind die beiden Kuratoren Radio-DJ-Legende Eberhard Forcher und Musikerin Ana Threa verantwortlich - mehr dazu in Kuratorenteam für Popfest 2017 fix.

Simon Brugner

Eine Neuerung gibt es, was die Spielstätten betrifft: Da das brut wegen Sanierungsarbeiten am Künstlerhaus nicht bespielt werden kann, eröffnet mit dem historischen Kuppelsaal der Technischen Universität eine neue Popfest-Location. Am Samstag wird dort etwa Eva Jantschitsch alias Gustav Lieder aus der Proletenpassion performen. Wie in den vergangenen Jahren dienen auch das Wien Museum und der TU Prechtlsaal wieder als Konzertstätten.

