Theater im Sommer: Sanierungen und Partys

Im Sommer haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler Ferien, auch die Wiener Theater legen eine Pause ein. Still wird es in den meisten Häusern dennoch nicht - mit Sanierungen, Gastauftritten und ImPulsTanz(-Partys) ist auch im Sommer etwas los.

Die Staatsoper ist leer - könnte man zumindest meinen. Die Wiener Philharmoniker und der Staatsopernchor statten den Salzburger Festspielen einen Gastbesuch ab, viele Künstler und Künstlerinnen sind ebenfalls dort oder bei anderen Festivals. Dafür ziehen andere Musiker und Musikerinnen ein: u. a. jene des Wiener Mozart Orchesters. Im Juli finden sieben und im August elf Konzerte der Reihe Wiener Mozart Konzerte in historischen Kostümen in der Wiener Staatsoper statt, so der Veranstalter.

APA/Hans Klaus Techt

Anfang Juli gastierte das Jazzfest in der Staatsoper, außerdem beherbergt man die Veranstaltung Look! Fashion @ Opera und ein japanisches Konzert. Führungen durch das Haus finden auch im Sommer statt - bis zu acht am Tag. Zusätzlich wird in der Staatsoper renoviert.

Renovierungsarbeiten statt Opernmusik

Renoviert wird auch in der Volksoper und im Theater an der Wien. In der Volksoper dürfen sich die Damen freuen, für sie werden im Parterre Damen-WCs eingebaut. Zusätzlich werden die WCs im Bühnenhaus saniert. Auch für die Sicherheit wird gesorgt: Ein Konzept für den erweiterten Brandschutz mit der Erneuerung von Hydrantenleitungen und neuen Wandhydranten im Bühnenhaus wird umgesetzt, so Eva Koschuh, Pressesprecherin der Volksoper. Zusätzlich wird die Fassade gestrichen, eine Werkstatt für die Beleuchtung eingerichtet und der Einbau eines Doppelstockpodiums für den Kulissentransport vorbereitet.

Im Theater an der Wien werden diesen Sommer die Sanitäranlagen im gesamten Publikumsbereich erneuert, so Pressesprecherin Sabine Seisenbacher. Die Bühnentechnik (Drehbühne, Hubpodien, Beleuchtungstechnik etc.) müsse einer ausführlichen Revision unterzogen werden, damit zum Saisonstart alles einwandfrei funktioniere. Ab Mitte August wird dann für die Premiere von Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ geprobt.

APA/Hans Punz

Im Rabenhof Theater wird gerade die historische Theaterbestuhlung, die bis jetzt nur aus Holz war, saniert und gepolstert, so Pressesprecherin Valerie Besl. Ende August beginnen dann die Proben zur Eröffnungspremiere, dem Singspiel „Mayerling“ von Ernst Molden, u. a. mit Manuel Rubey als Kronprinz Rudolf.

Partys trotz Umbauarbeiten

Getanzt statt gespielt wird im Sommer im Volkstheater, im Akademietheater und im Schauspielhaus Wien: ImPulsTanz ist in diesen Häusern zu Gast. So war etwa Jan Fabre mit „Belgian Rules/Belgium rules“ im Volkstheater, und Germaine Acogny wird mit „Somewhere at the Beginning“ im August im Akademietheater zu sehen sein. Im Burgtheater fänden - ob diverser Umbaumaßnahmen - ImPulsTanz-Vorstellungen heuer leider nicht statt, so ImPulsTanz-Pressesprecher Joachim Kapuy. Party gemacht wird aber trotzdem: Die Festivallounge von ImPulsTanz findet wieder im Vestibül statt. Auch im Kasino gibt es ImPulsTanz-Partys.

