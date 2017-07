Lkw-Lenker bei Auffahrunfall schwer verletzt

Nach einem Auffahrunfall auf der S2 in der Donaustadt ist am Dienstagnachmitttag der Lenker eines Lkw schwer verletzt aus dem völlig demolierten Führerhaus geborgen worden. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Um den Mann überhaupt bergen zu können, mussten die beiden Fahrzeuge - der Lastwagen und ein Sattel-Lkw mit Siloaufbau - zunächst mit einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr voneinander getrennt werden. Noch ehe der Fahrer mit Hilfe hydraulischer Geräte befreit wurde, begann die Wiener Berufsrettung mit seiner notfallmedizinischen Versorgung. Der Mann erlitt nach Angaben der Rettung ein Thoraxtrauma, sein Zustand war stabil.

MA 68 LICHTBILDSTELLE

Nach dem Unfall, der sich in Fahrtrichtung Süden zwischen der Hermann-Gebauer-Straße und dem Rautenweg ereignete, war die Berufsfeuerwehr zwei Stunden im Einsatz. Währenddessen war teilweise auch die Richtungsfahrbahn Norden gesperrt.