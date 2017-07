Mutmaßlicher Serienvergewaltiger vor Gericht

Vor dem Wiener Straflandesgericht muss sich heute ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger verantworten. Dem 35-jährigen Mann werden u. a. zwei Vergewaltigungen sowie eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen.

Der gebürtige Türke wurde im Dezember 2016 in der Tschechischen Republik verhaftet und nach Wien überstellt. Die beiden Vergewaltigungen soll er im Jahr 2013 in der Tschechischen Republik begangen haben: Im ersten Fall wurde das 19 Jahre alte Opfer auf einem Rasen im öffentlichen Raum missbraucht. Das zweite Opfer, das vom Verdächtigen gewürgt und geschlagen wurde, war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt.

Opfer bis in Wohnhaus verfolgt

2015 soll der Angeklagte dann in Ottakring eine 21-Jährige bis in ihr Wohnhaus verfolgt und dort attackiert haben. Durch Schreie machte sie die Nachbarn auf sich aufmerksam, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. In diesem Fall wird dem Verdächtigen eine Körperverletzung zur Last gelegt.

Das zweite Delikt, das der 35-Jährige in Wien begangen haben soll, ist eine versuchte Vergewaltigung im August 2016. Wiederum war der Tatort in Ottakring. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, eine 26-Jährige in ein Gebüsch gezerrt zu haben. Erst als Passanten auf die Tat aufmerksam wurden, ließ er von seinem Opfer ab und ergriff abermals die Flucht.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Der Verdächtige konnte anhand von DNA-Spuren und einer Zeugin, die ihn auf einem Foto wiedererkannt hatte, ausgeforscht und verhaftet werden. Die Polizei suchte damals auch nach möglichen weiteren Opfern. Bis dato leugnet der Mann alle Taten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.