Mordversuch: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Nach einem Mordversuch an einer Frau am Sonntag in Wien fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Der 36-Jährige soll seiner 32-jährigen Bekannten aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 6.00 Uhr in der Liniengasse in Wien-Mariahilf. Der Verdächtige soll der Frau aufgelauert und sie mit Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen haben. Danach soll der Mann mehrmals mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die 32-Jährige erlitt lebensgefährliche Bauchverletzungen. Zeugen der Tat riefen die Einsatzkräfte, das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

LPD Wien

Mann und Opfer dürften früher Paar gewesen sein

Der Beschuldigte befindet sich seitdem auf der Flucht. Er ist der Polizei namentlich bekannt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft werden nun Lichtbilder des Mannes veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43220.

Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger dürfte es sich bei dem 36-jährigen Mazedonier und seinem Opfer um ein ehemaliges Pärchen gehandelt haben. Die Polizei vermutet hinter der Tat eine „klassische Beziehungsgeschichte“.