Fehler im neuen Wiener-Linien-Netzplan

Im Netzplan der Wiener Linien, der etwa bei allen U-Bahn-Eingängen hängt, sind nun auch die S-Bahnen eingezeichnet worden. Allerdings wurden dabei Stationen vertauscht. Und so müssen die neuen Pläne erneut getauscht werden.

Altrosa und hellgrün sind die beiden neuen Farben im Netzplan der Wiener Linien: Die beiden wichtigsten Schnellbahnstrecken, die Stammstrecke von Meidling nach Floridsdorf, sowie die Vorortelinie vom Handelskai nach Hütteldorf, sind ab sofort auch in der schematischen Darstellung des U-Bahn-Netzes eingezeichnet. Ab August sollen die neuen Pläne in allen Stationen und U-Bahnen hängen, mit dem Tausch wurde bereits begonnen.

Wiener Linien

Fehler in Überkopfplänen

Bei den so genannten Überkopfplänen, die in der U-Bahn selbst über der Türe hängen, hat sich allerdings ein Fehler eingeschlichen: Auf der Strecke der U6 sind die Stationen „Alser Straße“ und „Michelbeuern AKH“ in vertauschter Reihenfolge aufgedruckt. Jetzt müssen die bereits angebrachten neuen Pläne wieder heruntergenommen werden. Wie viele fehlerhafte Pläne genau im Umlauf sind, konnten die Wiener Linien nicht sagen. Gedruckt und getauscht würden diese aber nach und nach, daher dürfte sich der finanzielle Schaden in Grenzen halten, so ein Sprecher.

Aufgefallen war der Fehler sowohl einem Fahrgast, der ein Foto in den sozialen Medien postete, als auch intern. Die Rückmeldung sei jedenfalls „sehr schnell“ da gewesen, heißt es bei den Wiener Linien. Grundsätzlich wäre die Veränderung gut eingetaktet gewesen: Durch die Verlängerung der U1 nach Oberlaa müssten die insgesamt mehreren tausend Pläne ohnehin getauscht werden.

In einem U6-Zug hab ich schon einen der Pläne hängen gesehen, leider waren so viele Leute unterwegs, dass ich die FZ-Nr. nicht gesehen hab. pic.twitter.com/0NNL3i66bo — Thomas H. (@Tom_Harb) 27. Juli 2017

Ein Design für alle Pläne

Sowohl der Schnellverbindungsplan, der „Überkopfplan" bei den U-Bahn-Türen, als auch der Nahverkehr-Großraum-Wien-Plan haben künftig dasselbe Design. Auch in den Stationen sollen die S-Bahnen sichtbarer werden: Sie bekommen eine farblich passende Beschilderung. Vielen Wienern sei die enge Verknüpfung zwischen U-Bahnen und S-Bahnen bisher nicht bewusst, so die Begründung.

Wiener Linien

Die ÖBB rüsten ab August alle 19 S-Bahn-Stationen farblich um, die U-Bahn-Stationen werden ebenfalls adaptiert, den Anfang machen u.a. Hütteldorf, Ottakring oder Hauptbahnhof. Dabei werden die Bahnhofsnamensschilder, die Richtungsinfos, die Streckenbänder und die Bahnsteigzugänge neu gestaltet. Bis Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Links: