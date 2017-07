Gangbetten: Volksanwalt prüft erneut

Die Volksanwaltschaft prüft erneut den Einsatz von Gangbetten in Wiener Spitälern. Als Hintergrund wurden Medienberichte genannt, wonach Gangbetten nach wie vor verwendet würden, auch abseits der Grippesaison.

„Ich habe absolut kein Verständnis für weitere Ausreden. Gangbetten in Spitälern sind ein eklatanter Missstand, der vollständig und nachhaltig behoben werden muss“, erklärte Volksanwalt Günther Kräuter am Freitag per Aussendung. „Dass jetzt vorwiegend ältere Menschen davon betroffen sein sollen, ist besonders alarmierend.“

Kräuter eröffnete deswegen nun ein erneut ein sogenanntes amtswegiges Prüfverfahren. Bereits im Jänner hatte die Volksanwaltschaft ein solches Verfahren gegen den Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) eingeleitet - mehr dazu in Gangbetten: Volksanwaltschaft prüft KAV.

Gangbetten „leider nicht immer vermeidbar“

„Durch Akutrettungsanfahrten und akute Aufnahmen sind Notbetten – die kurzfristige Unterbringung von PatientInnen in den Gängen – kurzfristig leider nicht immer vermeidbar“, reagierte der KAV am Freitag ebenfalls per Aussendung. Im Donauspital hätten sich am Donnerstag in der Früh fünf Patienten in Gangbetten befunden, bis zu Mittag seien jedoch alle in Zimmer verlegt worden.

In der Generaldirektion des KAV sei eine eigene Person mit dem Thema betraut. „Die Notbetten-Situation ist durch das engmaschige Monitoring auf die Stunde genau bekannt, Maßnahmen können sofort eingeleitet werden, und sie greifen auch", so die für Personal zuständige KAV-Direktorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. Zu diesen Maßnahmen zählten etwa eine interdisziplinäre Belegung und frühere Entlassungen, wo möglich.

Kräuter fordert Umsetzung von Versprechen

Diese Maßnahmen sind Teil eines Konzepts zur Vermeidung von Gangbetten, das der KAV als Reaktion auf die erste Prüfung durch die Volksanwaltschaft präsentierte. Ab Mitte 2017 sollte damit begonnen werden, der Vollbetrieb ist für Ende 2017 vorgesehen - mehr dazu in Plan gegen Gangbetten in Wiens Spitälern. Die versprochenen Maßnahmen müssten konsequent umgesetzt und wenn nötig erweitert werden, forderte Kräuter nun: „Es geht um die Achtung von Menschenwürde und den Schutz der Privatsphäre.“

ÖVP kündigt Anfrage an Frauenberger an

Die Gangbetten seien ein „Symptom für die Fehlplanungen der Stadtregierung im Wiener Gesundheitssystem“, so NEOS-Wien-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger. Man habe bereits im Winter davor gewarnt, dass diese daher auch zu normalen Zeiten auftreten würden. Genau das sei jetzt der Fall. Meinl-Reisinger forderte rasche Gegenmaßnahmen von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und dem KAV.

Kritik übte auch die Wiener ÖVP. „Gangbetten sind eine Schande für Wien! Es muss jetzt endlich gehandelt werden!“, forderten Landesparteiobmann Gernot Blümel und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Durch das neuerliche Prüfverfahren der Volksanwaltschaft sei mehr als offensichtlich, dass die seitens der Stadt gesetzten Maßnahmen nicht greifen bzw. nicht ausreichend seien. Die ÖVP kündigte zudem eine schriftliche Anfrage dazu an Frauenberger an.

