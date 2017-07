Hohe Mieten: Stadt warnt vor Prozessfinanzierern

Vier von fünf Altbau-Wohnungen werden laut Stadt Wien zu teuer vermietet. Einige Online-Portale bieten an, vor Gericht Mietreduktionen zu erstreiten - allerdings gegen teils hohe Provisionen. Die Stadt warnt nun vor diesen Services.

Zahlt man als Mieter einer Altbauwohnung zu viel Miete, also mehr als es das Richtwertmieten-Gesetz erlaubt, kann man diese rückwirkend zurückfordern - mehr dazu in Mieten in Altbauwohnungen zu teuer. Wer bei den Amtswegen Hilfe braucht, findet im Internet zahlreiche Anbieter. Per Mausklick kann man sich anhand der Wohnungsgröße und anderen Faktoren ausrechnen lassen, ob man zu viel Miete bezahlt. Danach wird den Nutzern versprochen, die zu viel bezahlte Miete zurückzuholen, wie auch der „Kurier“ berichtet.

APA/GEORG HOCHMUTH

Diese sogenannten Prozessfinanzierer verlangen Provisionen von bis zu 45 Prozent der Miet-Ersparnis, schildert Peter Neundlinger vom Wohnservice Wien im Radio Wien-Interview. „Die verschiedenen Anwälte, die dieses Service anbieten, verlangen aber nicht nur Provision für die zurückgeholte Miete, sondern teilweise auch für die zukünftige Ersparnis und dass bis zu drei Jahre im Voraus.“ Betroffene können sich stattdessen an die kostenlose Beratung der Mieterhilfe wenden.

Warnung vor Betrügern

Außerdem warnt die Stadt derzeit auch vor Leuten, die sich Zutritt zu Wohnhäusern verschaffen, an Wohnungstüren klingeln und sich als Mitarbeiter der MA 25 ausgeben. „Sie geben an, eine behördliche Mietzinsüberprüfung durchzuführen und wollen von den Mietern Unterlagen und Verträge sehen“, so Neundlinger. Oft würden auch Broschüren von Prozessfinanzierern verteilt. Amtliche Ausweise hätten diese Personen keine.

Das Wohnservice Wien rät in diese Fällen, die Türe nicht aufzumachen, „weil die Stadt Wien geht so sicher nicht vor“. Keinesfalls sollte man den Personen Zutritt zur eigenen Wohnung gewähren, im Zweifelsfall sollte immer ein Ausweis verlangt werden.

