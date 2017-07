Halsstich: Mann schwer an Schilddrüse verletzt

Mit einem Messer ist am Freitag ein 45-jähriger Mann in Simmering attackiert worden. Er erlitt einen Halsstich und wurde schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten, von ihm fehlt jede Spur.

„Die Schilddrüse ist bei der Attacke schwer verletzt worden, er befindet sich in künstlichem Tiefschlaf“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber Radio Wien. Das Opfer konnte noch nicht vernommen werden, Lebensgefahr bestünde allerdings laut Polizei nicht. Gegen 13 Uhr wurde der 45-Jährige am Wilhelm-Weber-Weg in Simmering angegriffen. Der Täter stach dem chinesischen Staatsbürger in den Hals.

Identität und Motiv unklar

Die Polizei konnte zwar Zeugen des Angriffes einvernehmen, die Beschreibungen lieferte jedoch keine konkreten Erkenntnisse in Bezug auf die Identität des Täters. Das Motiv ist ebenso völlig unklar. Die nächsten Ermittlungsschritte konzentrieren sich auf den Tatort. „Die Tatortspuren werden jetzt ausgewertet“, so Eidenberger. Außerdem sollen Kameras im Umfeld Hinweise auf den Täter liefern.