Trafikräuber nach drittem Überfall geschnappt

Ein Trafikräuber, der am Donnerstag und am Freitag zugeschlagen hatte, wurde nach dem letzten Coup geschnappt. Der 23-Jährige scheiterte bei den beiden ersten Überfällen, so dass er einen dritten Versuch wagte.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung wurde der Mann nahe des Tatorts festgenommen. Am Donnerstag versuchte der Serbe zunächst mit einem Messer bewaffnet eine Trafik in der Gellertgasse in Favoriten zu überfallen. Er scheiterte jedoch. Einen weiteren Versuch wagte er am darauffolgenden Tag in der Meiselstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus. Auch da bekam der 23-Jährige kein Geld. In der Märzstraße gelang schließlich der Coup.

Umfassendes Geständnis

Mit ein paar hundert Euro trat er die Flucht an. Dabei warf er die Tatwaffe weg und entledigte sich seines schwarzen Oberteils. Dennoch konnte er ein paar Gassen weiter in der Reinlgasse in Penzing festgenommen werden. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und gab auch die versuchten Überfälle davor zu. Er führte die Ermittler auch zu einem Mistkübel, in dem er das Messer versteckt hatte.