Mordversuch: Belohnung für Hinweis

Nach einem Mordversuch in Wien-Ottakring fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll eine Tankstelle überfallen und eine Angestellte mit einem Baseballschläger attackiert haben. Für den entscheidenden Hinweis gibt es eine Belohnung.

Zum Überfall kam es bereits vor knapp drei Wochen, am 10. Juli, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen Mitternacht soll der Unbekannte versucht haben, eine Tankstelle in der Baldiagasse zu überfallen. Die 33-jährige Angestellte flüchtete, wurde vom Täter jedoch im Bereich der Zapfsäulen eingeholt.

LPD Wien

Mehrere Male soll der Verdächtige in mit dem Baseballschläger in den Nackenbereich der Frau geschlagen haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Danach soll der Mann versucht haben, die Kassa der Tankstelle aufzubrechen, scheiterte jedoch und ergriff die Flucht.

LPD Wien

3.000 Euro Belohnung ausgelobt

Die Polizei veröffentlichte nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bilder aus Überwachungskameras, die den Verdächtigen zeigen. Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 erbeten. Die Wiener Wirtschaftskammer lobte zudem eine Prämie in der Höhe von 3.000 Euro aus - für den Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt.