Wo Hunde in Wien ungestört baden können

Die nächste Reihe an Über-30-Grad-Tagen hat gerade begonnen. Abkühlung brauchen da auch die weit über 50.000 Hunde in Wien. In der Stadt stehen dafür eine Reihe von eigenen Hundebadeplätzen zur Verfügung.

Zu den größten Hundebadeplätzen zählt der „Hundestrand Nord“ auf der Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke. 14.000 Quadratmeter groß ist die Auslaufzone am Ufer der Neuen Donau, sie erstreckt sich von Kilometer 15,3 bis 15,8. Anreisen kann man über die Floridsdorfer Brücke, vom Parkplatz Donauinsel sind es noch rund 200 Meter Fußweg stromaufwärts.

Ein zweiter Hundebadeplatz an der Neuen Donau befindet sich auf der linken Uferseite, also gegenüber der Donauinsel. Dieser „Hundestrand Süd“ befindet sich zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke. Der Badeplatz ist öffentlich gut erreichbar, mit der U2 oder den Autobuslinien 92A und 92B, jeweils bis zur Station Donaustadtbrücke. Außerhalb der Auslaufzonen gilt auf der gesamten Donauinsel, an den Ufern und Hochwasserschutzdämmen eine Maulkorb- oder Leinenpflicht für Hunde.

27.000 Quadratmeter Hundezone in Hirschstetten

An der Alten Donau gibt es einen Hundebadeplatz neben dem Angelibad, beim Ferdinand-Kaufmann-Platz in Floridsdorf. Die Auslaufzone ist rund 14.000 Quadratmeter groß und neben einem Trinkbrunnen auch mit Hundetrainingsgeräten ausgestattet. Öffentlich erreichbar ist der Badeplatz mit der U6 (Station Neue Donau) oder der Buslinie 20B (Station Sandrockgasse).

Baden im Teich können Hunde in Wien-Donaustadt. In der Seestadt befindet sich eine 3000-Quadratmeter-Hundezone mit Zugang zum Teich in der Seestadt, direkt neben der dortigen U2-Station. Um ein Vielfaches größer ist die Hundezone am Badeteich Hirschstetten mit 27.000 Quadratmetern. Erreichbar ist dieser Badeplatz mit der Buslinie 85A oder der Straßenbahnlinie 26 (Station (Oberfeldgasse/Spargelfeldstraße).

Knapp 200 Hundezonen und -ausläufe

Für Vierbeiner, die Abkühlung im Bach bevorzugen, steht im Liesinger Draschepark eine 50.000 Quadratmeter große Hundezone zur Verfügung, die einen Zugang zum Liesingbach hat. Erreichbar ist der Hundeauslaufbereich von der Triester Straße, der Pfarrgasse und der Sterngasse.

Insgesamt gibt es in Wien derzeit 161 Hundezonen und 34 Hundeausläufe. Für die Errichtung von Hundezonen sind die einzelnen Bezirke zuständig. Erst kürzlich wurde eine neue Zone im neuen Teil des Helmut-Zilk-Parks eröffnet - mehr dazu in Dagmar Koller eröffnet Helmut-Zilk-Park. Rund 55.700 Hunde leben in Wien, so die aktuellsten Zahlen der Stadt Wien aus dem Jahr 2015, die mit Abstand meisten Hunde wurden in der Donaustadt gezählt.

