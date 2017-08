Barockes Sommerkino im Belvedere-Garten

Der Kammergarten des Belvederes wird ab heute erstmals zum Freiluftkino umfunktioniert. Unter dem Motto „Ein Hauch von Barock“ werden bis 20. August täglich Filme gezeigt, die sich mit dem Zeitalter des Barock auseinandersetzen.

Täglich ab 21.30 Uhr werden in besonderem Ambiente Filme gezeigt, die von besonderer Ausstattung und Opulenz geprägt sind - von Sofia Coppolas „Marie Antoinette“ über Federico Fellinis „Das süße Leben“ bis zu Sally Potters „Orlando“. Das Museumsticket gilt dabei zugleich als Kinoticket; bei Schlechtwetter entfällt die Vorführung.

Keine Kartenreservierung möglich

Robert Buchschwenter und Valentina Cancelli kuratierten die Filmauswahl. Die Filme sind in Originalversion mit deutschen Untertiteln zu sehen. Es gibt freie Platzwahl, eine Kartenreservierung ist nicht möglich. Für die Kinobesucher öffnet außerdem eine Sommerbar ihre Pforten.

Die beiden Ausstellungen „Klimt und die Antike“ und „Maria Theresia und die Kunst“ können in der Zeit vom 1. bis 20. August bis 21.00 Uhr besichtigt werden. Außerdem wird täglich zwischen 20.00 und 21.00 Uhr eine kostenlose Führung angeboten.

„Sommerkino-Sterben“ in Wien

Das neue Freiluftkino im Belvedere ist die erste Neueröffnung nachdem zuletzt immer öfter von Schließungen zu hören war. Das Sommerkino am Karlsplatz „Kino unter Sternen“ entfiel dieses Jahr - mehr dazu in Heuer kein „Kino unter Sternen“ (wien.ORF.at). Die Filmvorführungen im Schloss Neugebäude finden dieses Jahr voraussichtlich zum letzten Mal unter der derzeitigen Betreiberin statt, eine Fortsetzung ist ebenfalls offen - mehr dazu in Sommerkino im Schloss Neugebäude vor Aus? (wien.ORF.at).

