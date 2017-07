Mann sprang bei Polizeikontrolle aus Fenster

Wegen Anrainerbeschwerden hat die Polizei am Samstag in einer Wohnhausanlage in Wien-Landstraße Kontrollen durchgeführt. Um zu flüchten, sprang ein junger Mann dabei plötzlich aus vier Metern Höhe aus einem Fernster.

Die Flucht aus der Wohnung in der Radetzkystraße dauerte nicht lange. Der junge Mann wurde nahe der Wohnung festgenommen. Bei dem Sprung zog er sich glücklicherweise nur Prellungen und Abschürfungen zu, zudem schlug er sich einen Zahn aus. Die Identität des Mannes ist laut Polizei unklar. Da er einen fremden Ausweis eines Irakers bei sich hatte, wurde er festgenommen.

Polizisten nahmen Cannabisgeruch wahr

Gegen 14.00 Uhr hatten Beamte der Fremdenpolizei am Samstag Kontrollen in der Wohnhausanlage durchgeführt. Weil sie aus einer Wohnung Cannabisgeruch wahrnahmen, wurden auch die sechs darin aufhältigen jungen Männer kontrolliert - darunter jener, der dann aus dem Fenster sprang.

Bei den anderen fünf Männern handelte es sich um Asylwerber aus Algerien und Libyen. Drogensuchhunde fanden in der Wohnung zudem Ecstasy, Marihuana und Kokain. Ein 17-jähriger Algerier, bei dem das Suchtgift gefunden wurde, wurde angezeigt.