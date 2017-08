Zwei Standorte für EU-Agentur angeboten

Österreich hat sich um den Standort der EU-Arzneimittelagentur EMA beworben. Die Bewerbungsfrist ist um Mitternacht abgelaufen. Österreich bietet zwei Standorte in Wien, um das Rennen zu machen.

Insgesamt 23 Städte wollen die Agentur künftig beheimaten, eine davon ist Wien. 30 Seiten umfasst die Bewerbung aus Österreich. Darin heißt es: Österreich mietet ein Gebäude und stellt dieses der EMA für 25 Jahre zur Verfügung. Die EMA zahlt dafür einen symbolischen Euro. Wie viel das den Staat kosten wird, kann erst nach dem Zuschlag geschätzt werden, heißt es.

Das Gebäude soll im Mai 2019 bezugsfertig sein und eine Fläche von mindestens 26.500 Quadratmetern haben, berichtet Ö1. Es gibt zwei konkrete Immobilien, die Österreich als Standort anbietet, beide in Wien: den Austria Campus beim Nordbahnhof, der gerade neu gebaut wird, und ein Bürogebäude am ehemaligen Siemens Werkgelände an der Erdberger Lände - mehr dazu in oe1.ORF.at.

„Ein höchst attraktives Angebot“

Beide Standorte seien zentrumsnah und hätten eine gute Anbindung zum Flughafen, heißt es in der Bewerbung. Ausführlich wird das öffentliche Verkehrsnetz beschrieben, von Zügen über U-Bahn bis hin zu den City-Bikes, ebenso sind die Hotelkapazitäten in Wien angeführt.

Rund 900 Beschäftigte hat die EMA. Wo ihre Kinder unterrichtet werden können, wird ebenfalls in den Bewerbungsunterlagen behandelt. Darin steht, dass es neun internationale Schulen in Wien gibt, mit derzeit 1.100 freien Plätzen. Für erwachsene Angehörige der EMA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe es ein eigens angepasstes Angebot des AMS, um den Einstieg ins Berufsleben in Österreich möglichst einfach zu machen.

„Unsere Bewerbung ist ein höchst attraktives Angebot. Schon jetzt hört man, dass Österreich zu den fleißigsten EMA-Bewerbern unter den EU-Mitgliedstaaten zählt. Und ich höre es auch auf der persönlichen Ebene, dass Österreich beste Chancen hat“, sagte Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) gegenüber Ö1.

Häupl: „Wir wollen die EMA in Wien“

Es gebe positive Effekte, wenn sich EU-Agenturen in Österreich ansiedeln, ist Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) überzeugt. Die EMA würde einen jährlichen Beitrag zur Wirtschaftsleistung von über 200 Millionen leisten und mit einer Ansiedlung der Agentur würden mehr als 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Die EMA richtet zahlreiche Konferenzen und Veranstaltungen aus.

Laut einer Studie des IHS würde die Agentur jährlich 36.000 Besucherinnen und Besucher nach Wien bringen. Insgesamt 23 Städte bewerben sich als Sitz, im November soll die Entscheidung auf EU-Ministerebene fallen - mehr dazu in EU-Agentur würde eine Milliarde Euro bringen.

„Wir wollen die EMA in Wien“, sagte Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) im März. Denn die Agentur passe einerseits hervorragend in die hiesige Forschungslandschaft und bringe andererseits 900 hochqualifizierte Arbeitsplätze, argumentierte der Stadtchef - mehr dazu in Wien bewirbt sich um EU-Arzneimittelagentur. Um die EU-Agentur nach Wien zu holen, bot die Stadt ursprünglich acht Standorte an - darunter auch Otto Wagners Postsparkasse - mehr dazu in Wien bietet EU-Agentur acht Standorte an.

