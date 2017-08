Hitze: Volle Bäder, stabile Rettungseinsätze

Trotz der anhaltenden Hitze in Wien verzeichnen die Rettungsdienste kaum einen Anstieg bei den Einsätzen. Ein deutliches Plus gibt es dagegen bei den Badegästen: Im Vergleich zum Vorjahr sind es um ein Fünftel mehr.

Bei einem Radio-Wien-Rundruf berichtete einzig der Arbeiter-Samariterbund von einem leichten Einsatzplus von etwa zehn Prozent. Dabei handelt es sich vor allem um ältere Menschen mit bei Hitze typischen Herz-Kreislauf-Beschwerden. Bei den anderen Wiener Rettungsdiensten konnte man keine Steigerung der Einsatzzahl berichten - das führen sie einerseits darauf zurück, dass es sich nicht um die erste Hitzewelle des Jahres handle und die Menschen die hohen Temperaturen bereits gewohnt seien.

Andererseits hielten sich die Wienerinnen und Wiener vermehrt an Hitzeregeln wie ausreichend Wasser trinken, im Schatten aufhalten oder die Wohnung rechtzeitig verdunkeln, so die Vermutung der Einsatzkräfte. Am Dienstag wurde in Wien ja bereits die 35-Grad-Marke überschritten, was unter anderem bedeutet, dass die Fiakerpferde hitzefrei bekommen - mehr dazu in Hitze: Erstmals Fahrverbot für Fiaker.

APA/Sarah Kvech

Bäder mit deutlichem Gästeplus

Viele Wienerinnen und Wiener flüchten vor der Hitze in die Bäder: Nach zwei Drittel der heurigen Badesaison und einem eher durchwachsenen Juli verzeichnen die Bäder im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Plus: Zwischen 2. Mai und 1. August haben 1.735.500 Badegäste die 17 Sommerbäder besucht. Das sind um 319.632 Gäste mehr als im Vorjahr bzw. ein Plus von 22,58 Prozent, gaben die Bäder heute bekannt. Ein Rekordsommer wird es wohl aber nicht: Im Allzeit-Ranking steht der Sommer 2015 auf Platz 1. Damals zählte man in den Wiener Freibädern mehr als 3,2 Millionen Gäste.

„Das kann sich heuer nicht mehr ausgehen, selbst wenn wir im August und September einen Monatsrekord schaffen“, zeigte sich Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder, realistisch: „Uns fehlen noch eineinhalb Millionen Besucher.“ Er rechnet eher mit einer durchschnittlichen Gesamtbilanz 2017. Aber immerhin die Vorjahressaison sollte heuer übertroffen werden: „Das hoffen wir doch.“ Wobei 2016 mit 2,2 Millionen Schwimmern ein recht schlechtes Jahr gewesen sei.

