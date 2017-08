Hammerattacke: Mann schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern in Simmering hat gestern mit schweren Verletzungen und einer Festnahme wegen Mordversuchs geendet. Einer der beiden hatte dem anderen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen.

Die beiden Männer dürften sich laut Polizei nur flüchtig kennen: Über den Hintergrund der Auseinandersetzung wollte sich der Täter, der mit einem Hammer zugeschlagen hatte, jedenfalls nicht äußern. Schauplatz der Tat war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, der Innenhof einer Wohnhausanlage in der Haugerstraße in Simmering. „Mehrere Zeugen haben dort am Polizeinotruf gesagt, dass zwei Männer in eine lautstarke Auseinandersetzung verwickelt sind“, so ein Polizeisprecher.

Opfer mit Hubschrauber ins Spital gebracht

Im Zuge des Streits zwischen dem 27-Jährigen und dem 34-Jährigen griff der Jüngere zu einem Hammer und schlug damit auf seinen Kontrahenten ein. Der Mann erlitt schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen, er wurde mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht. „Der 27-Jährige war gerade dabei, zu flüchten“, so der Sprecher. Eine Streife der Sondereinheit WEGA nahm den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnhausanlage fest. Er wurde wegen versuchten Mordes angezeigt.

Der 27-Jährige gab zwar zu, dass es einen Streit gegeben habe, bestritt zunächst aber, im Besitz eines Hammers gewesen zu sein. Diese Behauptung wurde nicht nur durch Aussagen von Zeugen widerlegt, sondern auch durch die Tatsache, dass die Polizei einen Hammer mit Blutspuren fand. Der Beschuldigte hatte ihn in einem Stiegenhaus auf einem Zählerkasten deponiert - in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der er geschnappt wurde, wie die Polizei berichtete.