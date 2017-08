Viele Krankenzimmer nicht klimatisiert

Die Hitzewelle hat Wien weiter fest im Griff - das macht sich auch in den Spitälern bemerkbar. Es gibt zwar zwar kaum zusätzliche Einsätze, die Patienten schwitzen jedoch in den Krankenzimmern, weil viele nicht klimatisiert sind.

Der Krankenanstaltenverbund (KAV) wird jedes Jahr im Sommer nicht müde zu betonen, dass man sich auf die Hitzewellen vorbereite. Dort, wo es noch keine Klimaanlagen gebe, würden je nach Bedarf und Möglichkeit fixe oder mobile Klimageräte angekauft. Wie viele das jährlich sind und wie hoch das Budget dafür ist, kann man im KAV aber nicht beantworten.

APA/Helmut Fohringer

Lüften, Jalousien und kühlende Tücher

Patientenbeschwerden über heiße Krankenzimmer reißen jedenfalls nicht ab. Neben allen Operationsräumen und Intensivstationen sind nur alle Krankenzimmer im AKH und in der Rudolfstiftung voll klimatisiert. Bei den älteren Spitälern werde versucht, durch gezieltes Lüften in der Nacht und der Verwendung von Rollos und Jalousien die Räume so gut möglich zu kühlen. Zudem werden tagsüber kühlende Tücher angebracht.

Bei Neubauten werde eine Kühlung selbstverständlich von Anfang an berücksichtigt, so der KAV: „Im Zuge der Umsetzung des Wiener Spitalskonzepts - das ja auch wesentliche bauliche Modernisierungen vorsieht - werden alle Neubauten nach Niedrigenergiestandard errichtet und mit Klimaanlagen ausgestattet. Durch die optimale Dämmung und den Einbau von Klimaanlagen kann die Raumtemperatur bestmöglich geregelt werden, sodass sie nicht mehr über 26 Grad steigt.“

Wien als Hitzepol in den Nächten

Wien ist Dienstagnacht Hitzespitzenreiter gewesen: 26,9 Grad war die kühlste Temperatur in der Innenstadt. Trotzdem verzeichnen die Rettungsdienste kaum einen Anstieg bei den Einsätzen. Ein klares Plus gibt es bei den Bädern - mehr dazu in Hitze: Auch in der Nacht noch 26,9 Grad.

Für Pannenfahrer bedeutet die derzeitige Hitzeperiode einen deutlichen Anstieg an Einsätzen. Der ARBÖ hat gestern 35 Prozent mehr Einsätze gezählt. Einer der Hauptgründe sind streikende Batterien - mehr dazu in Deutlich mehr Autopannen durch Hitze.

Links: