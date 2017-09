VHS-Jubiläum: Lernen in der Straßenbahn

Die Wiener Volkshochschulen (VHS) feiern heuer ihr 130-jähriges Bestehen. Allein im Vorjahr wurden 15.200 Kurse mit 138.000 Teilnehmern abgehalten. Zum Jubiläum war am Donnerstag eine historische „Bildungsbim“ unterwegs.

Die Wiener Volkshochschulen nahmen ihren Ausgangspunkt mit dem 1887 von dem Kunsthistoriker Eduard Leisching gegründeten „Wiener Volksbildungsverein“ in Margareten. Heute werden an 34 Standorten Kurse, Workshops und Seminare sowie Beratung und Lernhilfe angeboten.

Im vergangenen Jahr wurden 15.200 Kurse mit mehr als 138.000 Teilnehmern abgehalten. Dazu kamen 5.000 Veranstaltungen mit 162.000 Besuchern. Damit seien die Wiener Volkshochschulen der größte Anbieter für Erwachsenenbildung im deutschsprachigen Raum, sagte Stadtrat Michael Ludwig (SPÖ), Aufsichtsratsvorsitzender der VHS, im Rahmen einer Pressekonferenz.

Zentraler Partner bei Integration

Das Kursprogramm deckt die unterschiedlichsten Themenbereiche ab - von Gesundheit und Bewegung, Kunst und Kultur, Politik und Gesellschaft über Wirtschaft und Sprachen bis hin zu Basisbildung und Bildungsabschlüssen. Auch beim Thema Integration seien die Volkshochschulen ein zentraler Partner, betonte er. So würden derzeit etwa 10.000 Deutschkurse angeboten. „Es ist ein Missstand unserer Zeit, dass Bildung - nicht mehr ganz so wie vor 130 Jahren, aber immer noch - vererbt ist“, sagte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Abhilfe leiste unter anderem die von der Stadt finanzierte Gratisnachhilfe an den Volkshochschulen - was für massive Kritik der Rathausopposition gesorgt hat. Die Maßnahme diene dazu, die Finanzen der VHS aufzubessern, lautete der Vorwurf. Auch von der Lehrergewerkschaft war zum Start der Gratisnachhhilfe vor zwei Jahren Kritik gekommen - mehr dazu in Lehrer kritisieren Gratisnachhilfe.

Bis 19.00 Uhr können Interessierte noch in die „Bildungsbim“ einsteigen und einen Einblick in das Kursprogramm gewinnen. Ausprobiert werden können zum Beispiel kreatives Schreiben, Trommeln oder professionelles Fotografieren mit dem Smartphone. Am 25. September startet das neue Semester.

