Neue Pflegeausbildung auf FH-Niveau

Der Bedarf an Pflegekräften in Wien wächst. Die Ausbildung für die Pflegeberufe ist reformiert worden. Es gibt nun drei Ausbildungsstufen, die bisher diplomierten Pflegekräfte werden auf Fachhochschul-Niveau ausgebildet.

Die Gesundheits- und Krankenpflege als „Bachelor-Studium“ wird in den Krankenpflegeschulen im Kaiser-Franz-Josef Spital (SMZ Süd) und im Donauspital (SMZ Ost) angeboten, beide in Kooperation mit dem FH-Campus Wien. Das Studium dauert sechs Semester und beinhaltet die Ausbildung zum Pflegeberuf mit neuen Aufgaben und mehr Kompetenzen, auch medizinischen, für die Arbeit am Krankenbett.

„Ich habe nachher auch einen Titel, arbeite aber trotzdem mit Menschen und habe viel mit Menschen zu tun - aber auf einem akademischen Niveau“, meinte Studentin Victoria Feest gegenüber „Wien heute“. Für ihren Studienkollegen Milos Isakovic war wesentlich: „Wir setzen die Inhalte in die Praxis um, damit verstehen wir auch nicht nur, dass wir etwas machen, sondern warum wir etwas machen.“

Höhere Bezahlung durch Reform

„Die neue Bachelor-Ausbildung sichert auch, dass neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in den Alltag einfließen können“, so Elisabeth Breiteneder, Direktorin der Krankenpflegeschule SMZ Ost. Die Teilnehmer können auch ein Master-Studium anschließen. Während des Studiums gibt es keine Bezahlung und kein Taschengeld, der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) vergibt aber Stipendien.

Das Anfangsgehalt der Diplomkräfte liegt derzeit inklusive Zulagen bei rund 2.000 Euro brutto. Die höheren Kompetenzen sollen aber auch bessere Bezahlung bringen. Die neue Besoldungsreform der Stadt Wien sieht auch ein höheres Einstiegsgehalt beim Pflegepersonal vor. „Damit wird auch die Pflege entsprechend abgegolten werden“, so Angelika Obermayr, akademische Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege im KAV. Die Besoldungsreform soll ab 2018 in Kraft treten - mehr dazu in Neues Gehaltssystem für Stadt-Wien-Mitarbeiter.

Nachfrage nach Pflegekräften groß

Die bisherige Diplomkrankenpflegeausbildung läuft 2020 aus. In den Krankenpflegeschulen gibt es jetzt dann noch die einjährige Ausbildung zur Pflege-Assistenz - bisher: Pflegehelferin - und die zweijährige Ausbildung zur neuen Pflege-Fach-Assistenz, beide zur Unterstützung des Pflegedienstes mit Bachelor-Studium.

Die Nachfrage sei für alle drei Pflegeberufe sehr groß, der Bedarf ebenfalls, heißt es vom KAV. Berufsaussichten und Jobchancen gelten daher als ausgezeichnet. Interessierte können die FH-Studienstandorte SMZ Ost und SMZ Süd am 3. Oktober bei einem „Tag der offenen Tür“ kennenlernen.

