Mann attackiert Verfolger mit Elektroschocker

Nach einem Raub in Wien-Hernals ist es zu einer Rauferei gekommen, nachdem mehrere Männer den Tatverdächtigen verfolgt hatten. Ein Passant attackierte die Verfolger mit einem Elektroschocker und wurde angezeigt.

Die Polizei wurde am Donnerstag zu der Rauferei in der Hernalser Hauptstraße gerufen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass einer Kellnerin eines Lokals in der Wattgasse kurz zuvor eine Geldbörse mit 800 Euro Bargeld gestohlen worden war. Der 26-jährige Tatverdächtige floh, die Kellnerin verfolgte den Mann und machte durch laute Schreie drei Männer auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam.

Die drei Männer brachten den 26-Jährigen laut Polizei zu Boden. Ein 49-jähriger Passant kam dem Verdächtigen zu Hilfe und attackierte die drei Männer mit einem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Dadurch gelang dem 26-Jährigen wieder die Flucht.

Festnahme und Anzeige

Der 26-Jährige versteckte sich in einem Baustellenschacht in der Redtenbachergasse, dort wurde er von einer Polizeistreife festgenommen. Die Geldbörse wurde gefunden. Der Mann gab aber an, das Bargeld während der Flucht ausgestreut zu haben. Wegen eines Rippenbruchs, den er nach eigenen Angaben durch die drei Verfolger erlitten hatte, wurde er im Krankenhaus behandelt.

Bei dem 49-jährigen Passanten wurde der Elektroschocker sichergestellt. Er wurde nach den Bestimmungen des Waffengesetzes sowie wegen Körperverletzung in drei Fällen angezeigt. Bei dem Elektroschocker handelte es sich um eine verbotene Waffe, insbesondere dadurch, dass das Gerät als Alltagsgegenstand getarnt war, so ein Polizeisprecher.