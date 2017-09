Tag des Denkmals im Zeichen „großer Töchter“

Der heutige Tag des Denkmals findet unter dem Motto „Heimat großer Töchter“ statt. Er widmet sich den Leistungen von Frauen aus Kunst, Wissenschaft, Politik und Sport aus allen Epochen. In Wien machen dutzende Einrichtungen mit.

Maria Theresias Kapelle und ihr Schloß, das Atelier der Künstlerin Ulrike Truger und ein Kindergarten der Architektin Margarethe Schütte-Lihotzky - einige Beispiele, an denen das Wirken von Frauen sichtbar und am Tag des Denkmals für alle Interessierten begehbar wird.

Der Alltag der römischen Frauen in Vindobona vor rund 2.000 Jahren ist wiederum Thema bei der Stadtarchäologie Wien. Mit Infoscreens und 3D-Animationen an ihrem Stand am Hohen Markt vor dem Römermuseum. Einen Blick hinter die Kulissen bietet etwa das Institut für Restaurierung in der Nationalbibliothek. Experten erklären anhand von Werken aus der Zeit Maria Theresias, wie Bibliotheks- Bestände restauriert werden.

Veranstaltungshinweis „Tag des Denkmals“ in ganz Wien, Öffnungszeiten finden Sie auf der offiziellen Website.

Als erste Frau um die Welt gereist

Weiters gibt es eine Themenführung im Globenmuseum zur Wienerin Ida Pfeiffer, die bereits 1842 als erste Frau alleine um die Welt reiste und erfolgreiche Reiseschriftstellerin wurde. Sie hat am Zentralfriedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden, genauso wie viele andere berühmte Frauen. Am Zentralfriedhof gibt es mehrere themenspezifische Führungen. Die Frauen im Roten Wien wiederum stehen bei einem Rundgang im Karl-Marx-Hof auf dem Programm.

