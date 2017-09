Drei Finger in Fleischwolf abgetrennt

In Favoriten hat sich am Sonntagabend ein schwerer Arbeitsunfall in einem Imbiss-Geschäft ereignet. Ein Mitarbeiter geriet mit seiner Hand in einen Fleischwolf. Dem jungen Mann wurden drei Finger abgetrennt.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in einem türkischen Backshop in der Favoritenstraße. „Ein 17-Jähriger arbeitete an einem elektrischen Fleischwolf, als er plötzlich mit seiner Hand in die Maschine geriet. Angestellte zogen sofort den Stromstecker des Gerätes“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

Die Kollegen versorgten den verletzten Kollegen und riefen die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung brachte den jungen Mann ins AKH. Bei dem Unfall wurden dem Burschen drei Finger abgetrennt. Das Arbeitsinspektorat ermittelt.