Ringsperre für Vienna Night Run

Zum elften Mal findet heute Abend der Vienna Night Run statt. Die Ringstraße und der Franz-Josefs-Kai sind währenddessen für den Verkehr gesperrt. Gelaufen wird auch zugunsten die Hilfsorganisation „Licht für die Welt“.

Rund 20.000 Läufer und Nordic Walker haben sich heuer für den wie immer barrierefreien Nachtlauf angemeldet. Damit bleibt die Teilnehmerzahl etwa gleich wie im Vorjahr. Die Kapazitäten sind laut den Veranstaltern ausgeschöpft.

Thomas Meyer

Startschuss für den Vienna Night Run ist um 19.50 Uhr beim Hauptgebäude der Universität Wien, danach geht es einmal um den Ring. Gestartet wird in mehreren Blöcken, das Ziel befindet sich beim Parlament. Die Streckenlänge beträgt rund fünf Kilometer und wird auch von zahlreichen Prominenten in Angriff genommen, darunter etwa Thai-Boxer Fadi Merza, Kabarettistin Nina Hartmann, Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler und Schauspielerin Maxi Blaha.

Bisher 26.000 Augenoperationen ermöglicht

Gelaufen wird auch für die Hilfsorganisation „Licht für die Welt“: Erstmals wurden heuer 2.000 Charity-Tickets aufgelegt. Diese Startplätze kosteten 35 Euro. Der Erlös geht zur Gänze an „Licht für die Welt“, die damit blinden Menschen Augenoperationen gegen den Grauen Star ermöglichen. In den Vorjahren gingen fünf Euro von jedem Startgeld an die Hilfsorganisation.

Die Kooperation zeigte bereits in den vergangenen zehn Jahren Erfolge. Mehr als 150.000 Teilnehmer des „Erste Bank Vienna Night Run“ haben rund 780.000 Euro an Spenden erlaufen, das waren etwa 26.000 Augenoperationen gegen den Grauen Star.

Verzögerungen in Innenstadt erwartet

Der Ring und der Franz-Josefs-Kai sind zwischen 19.20 und etwa 22.15 Uhr gesperrt. Betroffen sind auch die Zufahrten. Zwischendurch wird es laut Polizei jedoch an mehreren Stellen möglich sein, den Ring zu queren, abhängig von Verlauf des Vienna Night Runs. Laut Radio-Wien-Verkehrsredaktion wird es durch die Sperre zu Verzögerungen kommen, auch auf den Ausweichrouten. Auch die Straßenbahnen fahren auf dem Ring nur eingeschränkt. Die Veranstalter empfehlen den Teilnehmern des Laufes, zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer

Auch Kellner laufen um die Wette

Im Rahmen des Nachtlaufs findet zum zweiten Mal auch der „Wiener Ober Run“ statt. Zwischen dem Cafe Landtmann und dem Cafe Prückel liefern sich die Kellner ab 20.50 Uhr ein Rennen um den Titel des schnellsten Obers der Stadt. Die zwei Kilometer lange Strecke muss dabei mit Uniform und Tablett zurückgelegt werden. 15 Kellner gehen heuer an den Start.

