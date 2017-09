Hochkarätige Stars bei „Christmas in Vienna“

Beim „Christmas in Vienna“-Konzert treten neben den Wiener Sängerknaben, der Singakademie und dem Radio Symphonieorchester Wien Olga Peretyatko-Mariotti, Anne Sofie von Otter, Juan Diego Florez und Günter Haumer auf.

Alle gemeinsam werden den von Stefan Gottfried dirigierten Abend im Großen Saal des Wiener Konzerthauses laut vorläufigem Programm mit dem beschwingten „It’s the most wonderful time of the year“ des US-Sixties-Sängers Andy Williams eröffnen. Danach wendet man sich der „klassischen Weihnacht“ zu - unter anderem mit „Pie Jesu“ (Faure) von Peretyatko, mit Schuberts Ave Maria von Florez oder mit Mendelssohns Chor „Frohlocket ihr Völker auf Erden“ a capella.

ORF

„Weihnachtliche Geschenke“ aus aller Welt

„Das Schöne an ‚Christmas in Vienna‘ ist, dass man selbst etwas aussuchen kann, das einem am Herzen liegt“, so Florez gegenüber der Austria Presse Agentur. Das venezolanische „Burrito Sabanero“ und das peruanische „Rueda por la montana“ kennt der Tenor aus Lima aus seiner eigenen Kindheit und es ist nicht nur ein Gruß aus der, sondern auch in die Heimat. „Über die sozialen Netze kommt das ja bis nach Hause - und ich denke, das löst dort auch eine große Freude aus.“

Auch Peretyatko steuert ein russisches, Anne Sofie von Otter ein schwedisches Weihnachtslied bei. Nicht fehlen dürfen natürlich Klassiker wie Händels „Hallelujah“ und „Stille Nacht“. Das Gesamtkonzept verantwortet Karl Scheibmeier, zusätzlich zum eigentlichen Gala-Konzert am 16. Dezember findet tags zuvor traditionell eine „Vorpremiere“ statt.

Link: