Blimlinger-Rücktritt „aus persönlichen Gründen“

Der Neubauer Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger tritt nach 16 Jahren im Amt zurück. Er gehe „aus persönlichen Gründen“, betonte der Grüne bei einer Pressekonferenz am Vormittag. Zudem sei es Zeit für einen Generationswechsel.

„Ich denke, dass es Zeit ist für einen Generationenwechsel, und werde mein Amt mit Ende November niederlegen“, bestätigte Blimlinger am Mittwoch in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz diesbezügliche Medienberichte. Mit parteiinternen Querelen habe sein Rückzug nichts zu tun, versicherte der scheidende Vorsteher. Er werde die Grünen im Wahlkampf weiterhin mit aller Kraft unterstützen.

Seine Entscheidung sei bereits im Frühjahr dieses Jahres gefallen, so der 60-Jährige: „Ich habe vor neun Jahren eine schwere Erkrankung gehabt, das ist alles gut gegangen, der einzige Nachteil jetzt ist, dass ich schlecht höre.“

Neunerhaus-Chef Reiter als Nachfolger

Nachfolger wird Markus Reiter, derzeit Geschäftsführer der Sozialeinrichtung Neunerhaus. Blimlinger, der im Jänner seinen 60. Geburtstag feierte, freute sich, sein Amt in „äußerst kompetente und verlässliche Hände“ übergeben zu können.

Reiter ist seit 1989 bei den Grünen und seit 2001 als Bezirksrat und Vorsitzender der Sozialkommission in Neubau aktiv. „Ich nehme das Vertrauen meiner Grünen BezirksratskollegInnen, die mich zum Nachfolger von Thomas Blimlinger gewählt haben, sehr gerne an", erklärte er in einer Aussendung. "Bis zur offiziellen Wahl Ende November bin ich mit voller Kraft neunerhaus Geschäftsführer. Danach freue ich mich darauf, gemeinsam mit den Neubauerinnen und Neubauern den Bezirk zu gestalten.“

Vom Trafikanten zum Bezirkschef

Der studierte Volkswirt Blimlinger steht Neubau seit 2001 vor und war Wiens erster grüner Bezirksvorsteher. Vor seiner Wahl führte er die Trafik seines Vaters am Siebensternplatz.

1984, bei der Besetzung der Hainburger Au, versorgte Blimlinger mit seiner „Ente“ die Aubesetzer, um anschließend bei den Grünen aktiv zu werden. In seine Zeit als Bezirkschef fielen der Umbau der Mariahilfer Straße zur Fußgängerzone, den Blimlinger unterstützt hatte - die Initiative stammte von der Wiener Parteichefin Vassilakou. Blimlinger hatte es auch geschafft, das vom Abriss bedrohte Spittelberg-Theater zu erhalten.

Radweg Getreidemarkt noch verwirklicht

Ein Anliegen war dem Bezirkschef der Ausbau der Radwege im Bezirk. Für den nun realisierten Lückenschluss auf dem Zweier-Linien-Radweg hatte der scheidende Bezirkschef seit seinem Amtsantritt 2001 gekämpft. Im Vorfeld gab es einen heftigen politischen Schlagabtausch, weil der Obere Getreidemarkt für die Umgestaltung in Richtung Naschmarkt von drei auf zwei Autospuren reduziert wurde. Die umstrittene Neugestaltung ist Anfang September fertig geworden - mehr dazu in Endspurt für Getreidemarkt-Baustelle.

Unerfüllt geblieben ist hingegen der Wunsch nach Öffnung der Stiftskaserne. Blimlinger wollte dort ein Stadtquartier mit Wohnungen sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen schaffen. Vor allem aber setzte sich der Grüne ein, den 20.000 Quadratmeter großen Innenhof für die Bevölkerung zugänglich zu machen und damit im dichtverbauten siebenten Bezirk mehr Grünraum zu schaffen. Ein großes Projekt für seinen Nachfolger bleibe die U 2-Station Kirchengasse, So Blimlinger.