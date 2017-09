Stadtkino künftig unter Norman Shetler

Norman Shetler wird künftig die Agenden als Geschäftsführer der Stadtkino Filmverleih- und Kinobetriebsgesellschaft von Claus Philipp übernehmen. Shetler ist Geschäftsführer des Gartenbaukinos und behält diese Funktion auch.

Claus Philipp, der das Stadtkino seit Jänner 2009 leitet, welches der Viennale untersteht, wird am 1. November seine Tätigkeit beenden. „Die Trennung zwischen Viennale und Claus Philipp erfolgt einvernehmlich“, erklären Eva Rotter und Franz Schwartz, derzeitiges Leitungsduo der Viennale, der das Stadtkino untersteht.

„Einvernehmliche Trennung“

„Claus Philipp hat in den letzten acht Jahren das Stadtkino mit Sachverstand, Know how und Expertise geführt. Auch die Übersiedlung des Stadtkinos vom Schwarzenbergplatz ins Künstlerhaus und die damit einhergehende Positionierung als urbanes Filmzentrum hat er hervorragend umgesetzt“.

„Nach acht erfolgreichen Jahren ist es an der Zeit, beruflich neue Wege zu gehen“, betonte Claus Philipp. „Es waren spannende Jahre, in denen ich die österreichische Film- und Kinolandschaft mitgestalten durfte. Ich habe dies mit großem Enthusiasmus und Engagement getan. Doch jetzt ist es Zeit, mich neuen Aufgaben zuzuwenden“, heißt es in einer Aussendung der Viennale.

