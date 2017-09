Pflegeheimskandal: Gesetzesänderung gefordert

Wiener Sozialeinrichtungen beraten nach den Vorwürfen gegen ehemalige Pfleger in einem Heim in Niederösterreich, welche Maßnahmen nötig wären, um von Verdachtsfällen rasch zu erfahren und um Weiterbeschäftigungen zu verhindern.

Wie nun bekannt wurde, arbeiteten zwei der Beschuldigten nach ihrer Entlassung vor einem Jahr erneut in einem Pflegeheim - und zwar in Wien. Der Chef des Fonds Soziales Wien (FSW) Peter Hacker sieht das Problem vor allem in der langen Verfahrensdauer. „Das Hauptproblem ist, dass es kein Urteil gibt“, kritisierte er gegenüber der APA. Verfahren mit derart drastischen Vorwürfen dürften sich nicht ein Jahr lang ziehen.

ORF

Grundsätzlich verlangen Pflegeeinrichtungen zwar bei der Einstellung einen Strafregisterauszug. In diesem Fall handle es sich jedoch um ein laufendes Verfahren, daher gebe es auch keinen Eintrag im Strafregister. Nächste Woche, Dienstag wird es im FSW ein Gespräch mit Vertretern aller Wiener Sozialeinrichtungen geben. „Wir werden beraten, mit welchen Wünschen wir an den Gesetzgeber treten werden“, sagte Hacker.

Berufsverbot wie bei Ärzten angedacht

Im Ärztegesetz gebe es in solchen Fällen ein Berufsverbot, darüber gelte es nachzudenken. Es müsse aber auch der Datenschutz bedacht werden, betonte er. Die verdächtigen Personen wurden sofort freigestellt, als die betreffende Einrichtung von den Verdachtsfällen erfuhr. Allerdings wurde die Heimleitung erst durch die mediale Berichterstattung auf die Causa aufmerksam mehr dazu in Zwei Festnahmen in Pflegeskandal.