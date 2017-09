Neunerhaus erweiterte Obdachlosen-Praxis

Das Neunerhaus hat sein Gesundheitszentrum in Wien-Margareten vergrößert. Damit sollen obdachlose Menschen in Wien besser versorgt werden. Denn sie sind oft sehr krank, aber nicht versichert.

800 Quadratmeter groß ist das Gesundheitszentrum in der Margaretenstraße nun. Das Neunerhaus hat damit seinen Platz für die medizinische Versorgung vervierfacht. Das Zentrum besteht jetzt aus sechs verschiedenen Arztpraxen und mehreren Räumen für psychologische Beratung.

ORF

Damit werden alle medizinischen Angebote des Neunerhauses gebündelt, von den Zahnärzten bis zu den Tierärzten, die die Tiere von obdach- und wohnungslosen Menschen ehrenamtlich behandeln. Ein besonderer Fokus liege auf der Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegepersonal, aber auch Sozialarbeitern, erklärte Geschäftsführer Markus Reiter, „weil oft die Schwächsten auch mit der Bürokratie überfordert sind.“

Weiterer Anstieg der Patienten erwartet

Im letzten Jahr nahmen 4.000 Menschen die medizinische Hilfe in Anspruch. Seitens des Neunerhauses schätzt man, dass die Zahl bis 2020 auf 6.000 steigen wird. Drei Viertel der Obdachlosen in Wien geben laut Neunerhaus an, gesundheitliche Probleme zu haben. Wohnungslosigkeit führe einerseits verstärkt zu gesundheitlichen Problemen - und diese könnten die Wohnungslosigkeit gleichzeitig auch verlängern.

Finanziert wurde der Umbau des Gesundheitszentrums vom Fonds Soziales Wien, der Wiener Gebietskrankenkasse und privaten Spenden. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 2,1 Millionen Euro. Offiziell eröffnet wird das Zentrum am 10. Oktober.

Reiter folgt Blimlinger als Bezirkschef nach

Diese Eröffnung wird eine der letzten Aktivitäten von Reiter als Neunerhaus-Geschäftsführer sein. Am Mittwoch wurde bekannt, dass er Ende November die Nachfolge von Thomas Blimlinger als Bezirksvorsteher von Neubau antritt. Der Grüne Blimlinger tritt dann nach 16 Jahren zurück - mehr dazu in Blimlinger geht: „Persönliche Gründe“.

Links: