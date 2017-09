Pflegeskandal: Sprechtag mit Pilz

Pfleger, die in Niederösterreich Patienten gequält haben sollen, haben während der Ermittlungen in Wien erneut als Pfleger gearbeitet. Patientenanwältin Sigrid Pilz hat als Reaktion einen Sprechtag der Heimkommission einberufen.

„Wer Mitarbeiter einstellt, führt üblicherweise ein ausführliches Aufnahmegespräch und macht sich ein Bild über den bisherigen Werdegang und die Motivation des Bewerbers“, sagte Pilz. Entweder seien seitens der Verantwortlichen des Wiener Heims „diese Minimalstandards nicht eingehalten oder noch schlimmer, trotz bekannter Verdachtslage die Pflegepersonen beschäftigt“ worden, kritisierte sie.

Es müsse der Frage nachgegangen werden, ob es für die Pflegebedürftigen im Haus dadurch Nachteile gegeben habe. Bewohner des Heims und deren Angehörige können sich am Freitag im Rahmen des Sprechtags an Pilz, die Vorsitzende der Heimkommission ist, wenden.

Gesetzesänderung gefordert

Der Anwalt der Beschuldigten sagte am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal, dass die Leitung des Wiener Pflegeheims von den laufenden Ermittlungen gewusst habe. Christian Pilnacek, der Leiter der Sektion Strafrecht im Justizministerium, hat sich für zumindest vorübergehende Berufsverbote ausgesprochen, wenn in derartig gravierenden Fällen ermittelt wird - ähnlich wie es das etwa bei Ärzten bereits gibt. Pilnacek sieht hier dringenden Handlungsbedarf - mehr dazu in Pflegeskandal: Pilnacek für Gesetzesänderung.

Laut dem Chef des Fonds Soziales Wien (FSW), Peter Hacker, wird derzeit untersucht, ob das Heim über die Vorwürfe informiert war und wenn ja, welche „Maßnahmen und begleitende Maßnahmen gesetzt worden sind“ - mehr dazu in Pflegeskandal: Hacker will Gesetzesänderung.

