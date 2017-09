Globe Theater verlegt Spielort nach Brand

Der Brand in der Marx Halle in Wien-Landstraße vor knapp drei Wochen wirkt sich nun doch auf das Veranstaltungsprogramm aus. Das in der Halle angesiedelte Globe-Wien-Theater hat alle Vorstellungen bis Ende Oktober verlegt oder abgesagt.

Acht Vorstellungen sind vom Globe-Theater ins Museumsquartier und den Gasometer verlegt worden, zwei Termine hat man ganz abgesagt. Ende Oktober soll das Globe-Theater den Spielbetrieb in der Halle wieder aufnehmen. Alle anderen Veranstaltungen in der Marx Halle finden laut Betreiber Herwig Ursinn wie geplant statt. Es gebe nur kleinere Absperrungen.

Schäden doch größer als ursprünglich gedacht

Die Schäden im Theater seien etwas größer als zunächst gedacht, sagte Ursin: „Das Theater hat es natürlich besonders erwischt, und ein bisschen schlimmer erwischt als den Rest der Marx Halle. Und infolgedessen sind dort die Renovierungsarbeiten etwas langfristiger.“

Das Feuer habe schlimme Folgen an dem historischen Gebäude, genauer an der Dachkonstruktion hinterlassen, die ja rund 140 Jahre alt ist. In Zusammenarbeit mit Baupolizei und Statikern muss daran gearbeitet werden, wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen - mehr dazu in Feuerwehrgroßeinsatz in Marx Halle. Die endgültige Sanierung der Halle wird noch Monate dauern. Der Brand ist laut Polizei gelegt worden. Ermittelt wird nach wie vor gegen unbekannt - mehr dazu in Feuer in Marx Halle wurde gelegt.

