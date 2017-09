Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 61-jähriger Mann ist heute Früh bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er ist mit seinem Motorrad gegen einen Pkw geprallt. Möglicherweise hat er eine rote Ampel übersehen.

Kurz vor 7.00 Uhr fuhr der Motorradlenker auf der Auerspergstraße in Richtung Landesgerichtsstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Landesgerichtsstraße in Richtung Auerspergstraße. Er wollte nach links in die Stadiongasse einbiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Zeugen gaben an, dass der Motorradfahrer bei Rot in die Kreuzung eingefahren war.

Berufsrettung Wien

Schwere Kopfverletzungen

Mehrere Teams der Wiener Berufsrettung waren im Einsatz. Sie versorgten den 61-Jährigen, der bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, Prellungen sowie Kopfverletzungen und wurde ins Spital gebracht. Der Lenker des Pkw erlitt einen Schock. Er konnte nach Behandlung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen werden.