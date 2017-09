Nach 200 Jahren: „Goldene Kugel“ vor Aus

Eine Wiener Institution steht vor der Schließung. Das legendäre Haushaltsgeschäft „Goldene Kugel“ in der Wieder Hauptstraße muss nach knapp 200 Jahren wohl endgültig schließen, wenn nicht bald ein Nachfolger gefunden wird.

Nach dem Tod des Inhabers findet sich offenbar niemand der den Betrieb voller Schrauben, Pfannen und Backformen übernehmen will. Dort, wo schon 1611 schmiedeeiserne Nägel am Holzmarkt in der Gugl zum Hausbau feilgeboten wurden, befindet sich die „Goldene Kugel“. Den Namen erhielt das Geschäft vom ersten Besitzer: einem Goldschmied.

ORF

Knapp 100.000 Artikel gelistet

Golden glänzt die Zukunft des Ladens für gemischte Haushaltswaren derzeit nicht, mit dem Tod des letzten Besitzers, ist das Schicksal des Traditionsunternehmens ungewiss. Die Stammkunden sind entsetzt: „Für unsere Gegend wäre das ein großer Verlust“ oder „ich komme hier sehr oft her, weil die immer alles haben, was ich suche.“

Ein anderer Kunde hebt einen Vorteil gegenüber großen Ketten hervor: „Ich bin nicht verpflichtet 100 Stück zu kaufen, wenn ich nur eines brauche. Brauche ich nur ein Teil, kriege ich das hier einzeln.“ Zusätzlich punktet die Goldene Kugel seit Jahrzehnten mit persönlicher Beratung, so kennt Harald Todt, der hier vor fast 18 Jahren als Lehrling begonnen hat, jeden Topf und jede Schraube: „Insgesamt sind es in etwa 17.000 verschiedene Artikel, gelistet haben wir etwa um die 100.000.“

ORF

„Frag statt Google die Kugel“

Was nicht im Laden verfügbar ist, wie zum Beispiel Spezialerde oder bestimmte Ersatzteile, wird über Großhändler und andere Kanäle besorgt, frei nach dem Leitspruch: „Frag statt Google gleich die ‚Goldene Kugel‘, was sehr viele angenommen haben. Das ist das Kundenservice gewesen, wir haben es organisiert, auch wenn es im Internet nicht organisierbar war“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Rosemarie Zemla.

12.000 Stammkunden in Wien und im Ausland haben diesen Service geschätzt, so wurden auch Waren nach England und Russland geschickt. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht, sagt Masseverwalter Clemens Richter: „Ich bin derzeit instensiv darum bemüht, dass ich einen Interessenten für die Übernahme des Geschäftslokales finde. Ich führe die Gespräche und hoffe, dass die in Kürze positiv abgeschlossen werden können.“