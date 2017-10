Gemeindebaubewohner als legale Sprayer

Ohne Kapuze und am hellichten Tag haben sie los gelegt: In der Donaustadt hat sich jetzt eine Gruppe von Sprayern im Gemeindebau am Alfred-Kubin-Platz ausgetobt und die Wände voll gesprüht - völlig legal.

Die Bewohner des Gemeindebaus Josef-Bohmann-Hof am Alfred-Kubin-Platz verschönern mit der Hilfe von zwei Graffiti-Künstlern die grauen Wände des Gebäudes. Sie wollten etwas Farbe in den grauen Alltag in der Donaustadt bringen, erzählt Josef Cser von Wohnpartner Wien: „Wir haben uns mit den Bewohnern zusammengesetzt, darüber nachgedacht, was kann man hier tun, wie kann man diesen Platz beleben. Aus diesen Gesprächen ist herausgekommen, wir wollen ihn etwas bunter gestalten, die grauen Wände verschönern - so ist dieses Projekt entstanden.“

ORF

Jung und Alt helfen mit

Das Alter der Künstler könnte unterschiedlicher nicht sein. Manfred Spengler etwa war selbst Maler, allerdings als Handwerker, und hilft jetzt mit, den Alfred-Kubin-Platz zu verschönern. Die jüngeren Künstler schlagen bei der Motivwahl andere Töne an: „Ich male ein paar Spraydosen und Sterne.“

Die Gemeindebaubewohner können also ihren Ideen freien Lauf lassen, beim völlig legalen Besprühen grauer Wände - die Profis Stone One und El Jerrino, die die Bewohner unterstützen, sind zufrieden: „Die Arbeit mit den Bewohnern war sehr angenehm.“ Der Verein Wohnpartner organisiert so einen Event bereits zum dritten Mal. Das fertige Ergebnis kann man ab Montag bewundern. Am 13. Oktober wird es bei einem Nachbarschaftsfest auch offiziell präsentiert.