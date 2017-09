Theater suchen neue Darsteller bei Castings

Für künftige Produktionen suchen das Volkstheater, der Dschungel Wien und die Vereinigten Bühnen Wien derzeit Schauspieler. Eine Schauspielausbildung oder Bühnenerfahrung werden dabei nicht immer vorausgesetzt.

Für angehende Schauspieler gibt es derzeit einige Chancen, künftig auf einer der Wiener Theaterbühnen zu spielen. So suchen die Vereinigten Bühnen Wien etwa eine Nachbesetzung für das Musical „Tanz der Vampire“, das ab Samstag erneut im Ronacher Theater gezeigt wird. Gesucht wird ein Darsteller zwischen 35 und 45 Jahren mit Schauspiel- und Gesangserfahrung. Das Casting findet am 16. Oktober statt, wer teilnehmen will, muss sich bis 12. Oktober bewerben.

APA/Hans Punz

Kinderdarsteller gesucht

Deutlich jünger ist die Zielgruppe im Dschungel Wien. Hier werden für die kommende Inszenierung des Tanztheaters „Herr Jemineh hat Glück“ insgesamt fünf Darsteller im Alter zwischen sechs und neun Jahren gesucht. Voraussetzungen sind Interesse an Tanz und Akrobatik. Das Casting findet am 7. Oktober im Tanz*Hotel in der Leopoldstadt statt, Teilnehmer müssen sich voranmelden.

Auch das Volkstheater ist auf der Suche nach neuen Schauspielern. Für die Inszenierung des Stückes „Concord Floral“, das am 16. Februar seine deutschsprachige Erstaufführung feiert, werden sieben Mädchen und drei Buben im Alter zwischen 15 und 19 Jahren gesucht.

Für die Castings am 24. und 25. Oktober sowie am 2. November können sich die Jugendlichen bis 20. Oktober bewerben. Schauspiel- oder Bühnenerfahrung wird dabei nicht vorausgesetzt. Wichtig ist jedoch das Interesse an digitaler Kommunikation, da in einem Begleitprojekt gemeinsam die Möglichkeiten von virtuellen Lebenswelten untersucht werden sollen.

