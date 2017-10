Start für Grippeimpfung

Beim Gesundheitsdienst der Stadt Wien startet die alljährliche Grippeimpfung. Da sich das Grippevirus jedes Jahr verändert, sollte die Impfung jährlich vorgenommen werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,10 Euro.

Empfohlen wird die Impfung für Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen ab 65 Jahren. Die echte Grippe ist eine Infektion der Atemwege, ausgelöst durch einen Virus. Sie kann für ältere Menschen und chronisch Kranke lebensbedrohende Folgen haben. Einen echten - wenn auch nicht hundertprozentigen - Schutz bietet nur die Impfung. Zudem mildert sie die Schwere und die Dauer der Grippe ab, so man doch daran erkrankt.

Nur zehn Prozent impfen gegen Influenza

Doch jeden Herbst stellt sich für viele Menschen die Frage, ob sie sich überhaupt impfen lassen sollen - die Österreicher gelten als Impfmuffel. Laut einer Studie der Medizinischen Universität Wien lassen sich nur etwa zehn Prozent gegen Grippe impfen. Egal ob geimpft oder nicht, empfohlen wird auch regelmäßiges Händewaschen - die Hände gehören zu den häufigsten Übertragungswegen für Grippeviren.

Nach langer Diskussion werden Schulärzte an Wiener Gymnasien ab September 2018 Schüler wieder impfen. Das macht das neue Bildungsreform-Gesetz möglich. Elternvereine hatten sich immer wieder beschwert, dass an Schulen nicht mehr geimpft werde - mehr dazu in Wieder Impfungen an Wiener Gymnasien (wien.ORF.at).