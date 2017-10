Verhüllungsverbot: Clowns bei Demo angezeigt

Das am Sonntag in Kraft getretene Gesichtsverhüllungsverbot hat zu ersten Anzeigen geführt. Angezeigt wurden allerdings nicht Musliminnen, sondern Clowns - bei einer Protestveranstaltung vor dem Parlament.

Mit dem organisierten „Traditionellen Clownspaziergang“ wurde am Sonntag gegen das „Burka-Verbot“ demonstriert. Drei maskierte Teilnehmer wurden nach dem Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz angezeigt. Außerdem erteilte die Polizei laut einer Aussendung 46 Demoteilnehmern Abmahnungen, auch ein Organmandat wurde ausgestellt.

APA/Georg Hochmuth

Auch Staubschutzmasken verboten

Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz (abgekürzt AGesVG) verbietet nicht nur die konservativ-islamische Gesichtsschleier, sondern auch das Tragen von Staubschutzmasken, Sturmhauben, Clown- oder Krampusmasken in der Öffentlichkeit - außer bei Traditionsveranstaltungen im Fasching bzw. Advent oder wenn die Verhüllung beruflich nötig ist, etwa bei Handwerkern, Medizinern oder Clowns - mehr dazu in Verhüllungsverbot für Burka und Clown-Masken.

Flughafen: Nur eine Person mit Gesichtsschutz

Auch auf dem Flughafen Wien-Schwechat wurde kontrolliert. Bis zum Abend reiste allerdings keine verschleierte Frau ein. Bei der Polizei erklärt man sich das damit, dass Fluggäste aus dem arabischen Raum schon über das Verbot Bescheid wussten. Noch vor der Grenzkontrolle warteten am Sonntag eine Beamtin und ein Beamte der Polizei auf die fast 500 Passagiere aus Dubai, die kurz nach Mittag eintrafen. Einzig ein Fluggast mit Mundschutz wurde auf das Verhüllungsverbot hingewiesen - mehr dazu in „Burkaverbot“: Alle Gesichter am Flughafen frei (noe.ORF.at).

