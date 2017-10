Polizei klärt über 1.100 Kellereinbrüche

Die Wiener Polizei hat eine Serie von Kellereinbrüchen geklärt. Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Das Trio dürfte vor allem in Favoriten, Simmering und Floridsdorf aktiv gewesen sein. Der Schaden beträgt über 210.000 Euro.

Das Trio hat es bei seiner Einbruchstour in Keller ausschließlich auf Werkzeuge, Alkoholika und Waschmittel abgesehen. Das Diebesgut wurde auf Flohmärkten und Internetportalen verkauft. In Summe sollen so pro Monat bis zu 5.000,- Euro hereingekommen sein. Ein solches Onlineportal führt die Polizei auch auf die Spur des Trios. Über mehrere Zwischenhändler gelang es, erste konkrete Hinweise zu bekommen.

Diebesgut auf Flohmärkten und im Internet verkauft

Mitte Juli wurde nach mehreren Kellereinbrüchen in Favoriten ein 34-jähriger festgenommen und vorerst angezeigt. DNA-Spuren erhärteten den Verdacht gegen den Mann. Er wurde observiert und Ende August nach einem Dutzend Kellereinbrüchen bei der Großfeldsiedlung gemeinsam mit einem 55-jährigen auf frischer Tat ertappt. Die Einvernahmen der Verdächtigen führten zum dritten mutmaßlichen Täter. Das Trio soll für 1.125 Kellereinbrüche verantwortlich sein.