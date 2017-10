Übergriffe in U-Bahn: Verdächtiger enthaftet

Ein 36-jähriger Mann, der Mitte August nach sexuell motivierten Übergriffen in zwei U-Bahn-Stationen festgenommen wurde, ist am Montag auf freien Fuß gesetzt worden. Ausschlaggebend für die Enthaftung war ein psychiatrisches Gutachten.

Von Anfang an hatte die Vermutung bestanden, dass der Verdächtige psychisch krank und damit womöglich nicht schuldfähig sein könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich nach Beiziehung des psychiatrischen Sachverständigen Karl Dantendorfer, der zum Schluss kommt, dass dem 36-Jährigen seine Handlungen aufgrund seiner psychischen Disposition nicht vorzuwerfen sind. Er sei nicht in der Lage gewesen, das Unrecht seines Tuns zu erkennen.

Verdächtiger war zwingend freizulassen

Mit dem vorliegenden Gutachten war keine rechtliche Basis für die weitere Aufrechterhaltung der U-Haft mehr vorhanden. Sexuelle Belästigung (Paragraf 218 StGB) ist mit maximal sechs Monaten Haft oder einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen bedroht.

Um einen psychisch Kranken weiter anhalten und einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher auf den Weg bringen zu können, hätte dieser ein Delikt setzen müssen, das - wäre er gesund - zumindest mit einer einjährigen Freiheitsstrafe bedroht ist. Der 36-Jährige war daher zwingend freizulassen.

Zwei Übergriffe in U-Bahn-Stationen

Der Mann soll Mitte August zwei Frauen in den U3-Stationen Neubaugasse und Landstraße sexuell belästigt haben. In der U3-Station Neubaugasse soll er auf der Rolltreppe einen Übergriff auf eine 24-Jährige verübt haben. Der zweite Übergriff soll in der U3-Station Landstraße stattgefunden haben. Eine 17-Jährige gab an, dass sie von einem Mann im Intimbereich berührt worden sei. Die Videoaufnahmen zeigten, dass es sich um denselben Mann handelte - mehr dazu in Festnahme nach Übergriff in U3-Station.