Künstlerin zeichnet Träume von Fremden

Seit Montag zeigt das Kosmos Theater in Neubau die Ausstellung „Dream Store- Dream Collector“. Die Künstlerin Ona B hat dafür Träume von fremden Menschen gesammelt und gezeichnet.

„Ich biete den Leuten an, ein Teil meiner Kunst zu werden, indem sie mir ihre Träume verraten“, sagt Ona B. Diese zeichnet oder malt sie anschließend im Rahmen ihrer neuen Ausstellung. Interessierte können ihre Träume entweder auf Facebook einsenden oder direkt bei der Ausstellung im Kosmos Theater in einen der zwei Traumbriefkästen einwerfen.

Die Idee für das Projekt entstand bereits 2006, als die Künstlerin die Ausstellung „Dream“ im Künstlerhaus zeigte. „Meine Träume waren für mich immer schon eine große Inspirationsquelle, weil ich sie wie einen Film erlebe, alles ist sehr intensiv und ereignisreich“, sagt Ona B. „Für mich war es deshalb auch interessant, die Träume von anderen zu bearbeiten und mich in sie hineinversetzen zu müssen.“

„Schaurige“ Erzählungen

Wichtig bei der Umsetzung der Träume ist ihr, dass die Verfasser anonym bleiben. Grund dafür sei, dass viele der Träume sehr persönlich sind. „Es ist sehr gemischt, viele Träume sind schön und fröhlich aber es gibt auch einige wirklich schaurige Sachen“, sagt sie. So beschrieb eine Person etwa einen Traum, in dem sie den eigenen Vater mit einer Axt tötet.

Vor allem diese intensiven Erzählungen beschäftigen Ona B. „Es gibt Träume, die sind so heftig, dass ich lange über sie nachdenken muss, bevor ich sie zeichnen kann. Aber ich denke, dass es für die Träumenden dann oftmals auch eine Erleichterung ist, diese loszuwerden.“

„Comicartige“ Zeichnungen

Bei der Umsetzung der Träume versuchte sich die Künstlerin neben der Fotografie und Malerei auch an einem für sie neuen Stil. „Ich wollte mich so gut wie möglich in die Gedanken der Personen hineinversetzen. Oft waren es dann einzelne Symbole, die mir an den Träumen wichtig waren und so entstand es, dass viele der Zeichnungen etwas Comicartiges haben oder aussehen, wie aus einem Fotoroman“, sagt sie.

Ausstellungshinweis „Dream Store- Dream Collector“, bis 14. April 2018 im Kosmos Theater, Siebensterngasse 42, 1070 Wien

In ihrer Arbeit entdeckte sie auch einige ähnliche Erzählungen. „Mir ist aufgefallen, dass viele Leute träumen, dass sie in schwierigen Situationen einfach wegfliegen. Das fand ich sehr spannend, da ich diese Träume auch oft habe. Ich denke, das sind Menschen, die auch in schwierigen Situationen immer einen Ausweg finden.“

Diese Identifikation mit anderen Menschen ist für sie auch einer der Gründe, warum die Besucher sich für fremde Träume interessieren. „Ich vermute, dass man sich in den Träumen anderer wiederfinden möchte oder auch Gemeinsamkeiten mit Menschen sucht, die man gar nicht kennt."

