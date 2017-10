Runder Tisch nach Pflegeskandal

Die Folgen des Pflegeskandals werden heute in Wien diskutiert. Bei einem runden Tisch der Sozialeinrichtungen wird beraten, welche gesetzliche Maßnahmen nötig sind, um Verdachtfälle früh zu erkennen und Maßnahmen setzen zu können.

Vertreter von rund 60 Pflege und Betreuungseinrichtungen in Wien diskutieren unter anderem über ein Berufsverbot bei einschlägigen Verfahren, so wie es im Ärztegesetz bereits verankert ist. Problematisch ist nämlich - laut Peter Hacker vom Fonds Sozialen Wien (FSW) - vor allem die lange Verfahrensdauer bei Prozessen, in denen es um den Verdacht des Quälens von Patienten geht.

Er kritisiert, dass Verfahren mit derart drastischen Vorwürfen nicht ein Jahr lang dauern dürfen. Grundsätzlich verlangen Pflegeeinrichtungen bei der Einstellung von Mitarbeitern einen Strafregisterauszug. Im konkreten Fall handle es sich aber um ein laufendes Verfahren, daher gebe es auch keinen Eintrag im Strafregister, so Hacker.

Pflegekräfte sollen demente Menschen gequält haben

Mehrere Pflegekräfte werden beschuldigt, in einem Heim in Kirchstetten demente Menschen grausam gequält und erniedrigt zu haben. Zwei von ihnen, darunter der Hauptbeschuldigte, sollen nach ihrem Rauswurf in Niederösterreich im privaten Pflegeheim „Haus Pater Jordan“ in der Donaustadt wieder einen Job als Pflegekräfte bekommen haben - mehr dazu in Zwei Festnahmen in Pflegeskandal (noe.ORF.at).

Eine Kontrolle durch den FSW habe ergeben, „dass zum Zeitpunkt der Einstellung der beiden Pflegepersonen nichts von dem laufenden Verfahren bekannt war.“ Erst im Juli hätten die zuständigen Leitungen zufällig davon erfahren. Gekündigt wurden die beiden jedoch zunächst nicht. Das Heim informierte laut FSW nur die Kollegen und vereinbarte mehr Kontrollen - mehr dazu in Pflegeskandal: Heim wusste nichts von Verfahren.

