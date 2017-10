Königspython im Kindergarten

Ausgerechnet im Garten eines Kindergartens ist ein Königspython entdeckt worden. Die Feuerwehr hat die ungiftige Würgeschlange in der Brigittenau eingefangen. Mittlerweile wurde sie der Tierrettung übergeben.

Eindeutig in der falschen Umgebung wurde Montagnachmittag ein Königspython entdeckt: das Tier schlängelte sich durch den Garten eines Kindergartens in der Leipziger Straße in Brigittenau. Eine Kindergartenmitarbeiterin alarmierte die Berufsfeuerwehr Wien. Diese rückte mit einer Gruppe von sechs Feuerwehrleuten aus, fing die Schlange mit einem Netz und transportierte sie in einer Aluminiumkiste ab.

MA 68 Lichtbildstelle

Woher der Königspython stammt ist unklar. In unseren Breiten sind diese ungiftigen Würgeschlangen normalerweise in Terrarien zuhause, woher diese vermutlich auch stammt. Mittlerweile wurde die Würgeschlange der Tierrettung übergeben.