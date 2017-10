„U-Bahn-Stars“ bespielen weitere Stationen

Die Live-Musik in Wiener U-Bahnstationen wird ausgeweitet. In einer Probephase wurde im Sommer die Station Westbahnhof von den Straßenmusikanten bespielt. Nun wird das Projekt auf die Stationen Praterstern und Karlsplatz ausgedehnt.

Mit den Künstlerauftritten gelinge es die Stationen zu beleben und das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen, sagte die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Das Projekt „U-Bahn-Stars“ sei ein voller Erfolg, nun habe man die Auftrittsmöglichkeiten ausgeweitet.

Gewerkschaft kritisiert Nichtbezahlung der Künstler

Insgesamt 40 Gruppen spielen nun an ausgewählten Plätzen in den Stationen Westbahnhof, Karlsplatz und Praterstern - in der Zeit zwischen 15.00 und 23.00 Uhr. Kritik kommt nach wie vor von Gewerkschaftsseite. Die Künstler müssten die Rechte an ihren Darbietungen abgeben, ohne dafür entsprechend entschädigt zu werden - mehr dazu in „U-Bahn-Stars“: Gewerkschaft übt Kritik.

Bearbeitungsgebühr abgeschafft

Von Seiten der Wiener Linien weist man das als absurd zurück Es handle sich um Straßenmusik und man stelle die Plätze unter Dach zur Verfügung. Die AKM-Abgabe werde von den Wiener Linien bezahlt und man habe inzwischen auch die einmalige Bearbeitungsgebühr von 10 Euro abgeschafft - mehr dazu in „U-Bahn-Stars“ spielen ab sofort am Westbahnhof.

