ÖFB-Team: Polizei erwartet Risikospiel

Für Österreich geht es im heutigen WM-Qualifikationsspiel nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. Der Gegner Serbien will das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft. Im Stadion werden zahlreiche serbische Fans erwartet.

Daheim ein Auswärtsspiel - das könnte der österreichischen Nationalmannschaft passieren. Das Ernst-Happel-Stadion wird ziemlich voll sein: Offiziell sind zwar nur knapp 3.000 Karten an den serbischen Verband verkauft worden, viele serbische Fans haben sich aber selbst um Tickets gekümmert. Schätzungen gehen von mindestens 10.000 serbischen Anhängern im Stadion aus. Es könnten aber auch deutlich mehr werden - immerhin leben allein in Wien über 100.000 gebürtige Serben.

APA/EXPA/Sebastian Pucher

Die Polizei wertet das Spiel als Risikospiel. Aus Sicherheitsgründen sind serbische Fanartikel wie Trikots, Schals und Fahnen in den Sektoren C/D, in denen die österreichischen Fans sitzen, nicht erlaubt. Zu rechnen ist auch damit, dass die serbischen Anhänger sich nach dem Spiel treffen. Etwa in Ottakring, zur Ottakringer Straße sagen die Wiener Serben auch „Balkan Straße“. Nicht nur wegen eines möglichen Auto-Corsos ist rund um das Match mit viel Verkehr zu rechnen - zum Stadion sollte man deswegen eher mit der U-Bahn fahren.

Koller dominiert Schlagzeilen

Im österreichischen Fußballnationalteam dominiert vor dem Spiel vor allem die Ablöse von Teamchef Marcel Koller die Schlagzeilen. Zahlreiche Spieler haben sich hinter den Trainer gestellt, der nach der WM-Qualifikation keinen neuen Vertrag erhalten wird. Nach dem Spiel gegen Serbien müsse schnellstens gehandelt werden - und zwar im Sinne der Mannschaft und ihrer sportlichen Entwicklung. „Sonst sehe ich den Lehrgang im November und die Zukunft des Teams in Gefahr“, sagte Kapitän Julian Baumgartlinger - mehr dazu in sport.ORF.at