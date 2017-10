Gabalier enthüllt Gabalier

Er ist ein Superstar der Unterhaltungsmusik und hat jetzt in Wien im Alter von 32 Jahren einen Zwillingsbruder bekommen: Andreas Gabalier hat am Donnerstag „seine“ Wachsfigur bei Madame Tussauds im Prater enthüllt.

„Es ist ein sehr eigenartiges Gefühl, neben sich selbst zu stehen und cool, mit 32 Jahren einen weiteren Bruder zu haben“, sagte Gabalier nach der Enthüllung. Es sei ein „großer Ehrentag“. Am liebsten würde er seinen „Zwilling“ neben Elvis Presley platziert sehen. Tatsächlich steht die Figur aber neben anderen berühmten Musikern wie Falco und Freddie Mercury.

Madame Tussauds Wien/Christian Jobst

Lederhose von Gabalier selbst getragen

Zu sehen ist die 200.000 € teure Wachsfigur in einem Original Gabalier-Trachtenoutfit, wobei die Figur eine originale, von ihm bereits getragene Lederhose schmückt. Die Pose hat Gabalier selbst ausgewählt. Sie zeigt ihn lässig mit einem Bein auf einer Harmonika stehend. Gabaliers Wachszwilling ist ab sofort im Musikraum des Wachsfigurenkabinetts in einem interaktiven Setting zu bestaunen: schnaufende Hirschköpfe mit leuchtend roten Augen, versteckte Videobotschaften und eine Harmonika machen das Erlebnis perfekt.

Zwei „Sittings“ in Graz und London

Ganze 168 Jahre älter als Gabalier ist das Verfahren, mit dem das Wachs-Double angefertigt wurde. Der Kopf wiegt etwa fünf Kilogramm, der Körper besteht aus rund 150 Kilogramm Ton. Alleine das Einsetzen der Echthaare dauert 140 Stunden, dabei wird jedes Haar einzeln in den Wachskopf eingesetzt. Insgesamt vergehen ungefähr 350 Stunden, bis eines der wächsernen Kunstwerke vollendet ist. Die Voraussetzung ist ein sogenanntes „Sitting“, die zu modellierende Person wird mit mehr als 500 Messungen rekonstruiert.

Gabalier wurde bereits im Februar zu einem dreistündigen Sitting in Graz eingeladen. Knapp 250 Messungen und 180 Fotos wurden aus jedem Winkel aufgenommen, um die Wachsfigur so realistisch wie möglich darzustellen. Das zweite Sitting im Mai, diesmal in London, half, präzise Feinarbeiten des bereits bestehenden Tonkopfes mit dem Original abzugleichen - mehr dazu in Gabalier als Tussauds-Neuzugang.

Erste Tussauds-Ausstellung 1802

Die ersten Wachsfiguren wurden von der Gründerin, Madame Tussaud, bereits 1802 in London ausgestellt. 1884 wurde von ihrem Enkel das erste Wachsfigurenkabinett aus der Taufe gehoben. Mittlerweile gibt es Niederlassungen rund um den Globus. Madame Tussauds in Wien eröffnete 2011 als elfte Attraktion ihre Pforten.

