Sängerknaben suchen Sängerinnen

Die Wiener Sängerknaben sind weltweit ein Begriff. Viel weniger bekannt ist aber die Tatsache, dass es seit 2004 auch einen Mädchenchor bei den Sängerknaben gibt. Dieser Chor braucht Verstärkung. Sängerinnen werden gesucht.

„Wir haben schon lange Mädchen in der Volksschule und in der Oberstufe – nur für die Unterstufe hatten wir noch kein richtiges Angebot. Diese Lücke wollten wir schließen", wird der Präsident der Sängerknaben, Gerald Wirth, auf der Homepage der Sängerknaben zitiert. Daher sind beim nächsten Vorsingen am 21. Oktober auch Mädchen im Alter von zehn bis vierzehn Jahren ganz besonders willkommen.

Auftritte in Japan, Indien, Salzburg, Wien

Das Angebot richtet sich an Mädchen der ersten bis vierten Klasse AHS und Gymnasium. Liebe zur Musik, Freude am Singen, ein gutes Ohr, ein Gefühl für Rhythmus und die Bereitschaft zu lernen werden als Eigenschaften angegeben, die die Vorsänger und Vorsängerinnen am 21. Oktober ins Augartenpalais mitbringen müssen. Ein Lied soll vorgesungen werden, Stimme, Gehör und Rhythmusgefühl werden überprüft. Außerdem können sich Eltern und Kinder bei Mitarbeitern und aktiven Sängerknaben nach deren Erfahrungen erkundigen.

APA/Herbert Pfarrhofer

Seit 2004 ist der Mädchenchor aktiv. Es gab Auftritte in Japan, Indien und der Türkei sowie bei der Mozartwoche in Salzburg und den Festwochen in Wien. Für Jänner 2018 ist ein Konzert in der Minoritenkirche geplant, gemeinsam mit dem südafrikanischen Bochabela String Orchestra und den Wiener Sängerknaben. Im MuTh, dem eigenen Konzertsaal, winkt noch in dieser Saison die Mitwirkung in Humperdincks Märchenoper „Dornröschen“.

Wiener Karlsknaben werden hörbar

Nicht nur bei den Wiener Sängerknaben gibt es Bewegung. Noch in diesem Monat sollen die Wiener Karlsknaben ihre Stimmen erheben. Der neue Chor soll vor allem in der Karlskirche zum Einsatz kommen und allgemein für mehr Nachwuchssänger in Wien sorgen - mehr dazu in Wien bekommt neuen Knabenchor.

